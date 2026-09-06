Ahn Bo Hyun Ungkap Itaewon Class Jadi Titik Balik Karier Aktingnya 

JawaPos.com – Ahn Bo Hyun mengungkap momen penting yang mengubah perjalanan karier aktingnya. Dalam sebuah wawancara bersama Jin Goo, pemeran Itaewon Class tersebut menyebut drama populer itu sebagai titik balik yang membuatnya semakin percaya diri dalam mengeksplorasi kemampuan akting.
Momen tersebut terungkap di YouTube Just Jin Goo pada 4 September. Jin Goo, yang pernah bekerja bersama Ahn Bo Hyun dalam Descendants of the Sun, memuji perkembangan sang aktor.
Menurutnya, Ahn Bo Hyun kini mampu keluar dari karakter-karakter stereotip hingga seolah menciptakan genre aktingnya sendiri.
Ahn Bo Hyun kemudian mengingat kembali perjuangannya mendapatkan peran dalam Itaewon Class. Ia mengaku harus mengikuti lima kali audisi sebelum akhirnya mendapatkan hasil.
Setelah melewati proses tersebut, ia merasa sudah cukup membuktikan kemampuannya sehingga memilih untuk tidak lagi menahan diri dan berani menampilkan karakter sesuai dengan bayangan yang ada di kepalanya.
Dilansir OSEN, Ahn Bo Hyun mengatakan bahwa keberanian tersebut mendapat respons positif dari penulis dan sutradara.
Ia kemudian dipercaya memerankan karakter yang cukup besar dan merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan penampilan terbaik. Pengalaman itu perlahan membangun kepercayaan dirinya sebagai aktor.
Sejak Itaewon Class, karier Ahn Bo Hyun memang terus berkembang melalui berbagai karakter berbeda. Ia kemudian tampil dalam sejumlah drama populer seperti My Name, Yumi's Cells, Military Prosecutor Doberman, See You in My 19th Life, hingga Flex x Cop.
Perjalanan tersebut memperlihatkan kemampuannya berpindah dari karakter antagonis hingga tokoh utama dengan warna yang beragam.
Kesibukan itu bahkan membuat Ahn Bo Hyun mengaku hampir tidak pernah benar-benar berhenti bekerja selama satu dekade terakhir.
Ia mengatakan tidak pernah beristirahat lebih dari sebulan karena merasa sangat haus akan kesempatan dan selalu bersyukur ketika mendapatkan tawaran proyek. Baginya, setiap panggilan untuk kembali ke lokasi syuting menjadi kesempatan yang ingin dimanfaatkan sebaik mungkin.
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Jawa Pos
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