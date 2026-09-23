Song Ji Hyo Ambil Jeda dari YouTube di Tengah Sorotan Running Man

JawaPos.com – Song Ji Hyo umumkan keputusan untuk menghentikan sementara aktivitas di kanal YouTube pribadinya setelah sekitar 10 bulan berjalan.

Menurut laporan allkpop, pengumuman tersebut disampaikan melalui video berjudul “To. Everyone Who Has Loved Jihyo Ssong” yang diunggah pada 17 September. Dalam video itu, Song Ji Hyo meminta penggemar menantikan kembalinya dirinya setelah menjalani masa jeda.

Song Ji Hyo menegaskan bahwa keputusannya bukanlah perpisahan permanen. Ia meminta tim produksi dan para penggemar untuk tidak menganggap jeda tersebut sebagai akhir dari perjalanan Jihyo Ssong. Sang aktris mengatakan dirinya ingin kembali dengan kondisi yang lebih kuat dan lebih matang.

Song Ji Hyo juga secara terbuka mengakui bahwa dirinya memiliki sejumlah penyesalan selama menjalankan kanal tersebut.

Ia menyadari bahwa keinginan untuk melakukan sesuatu saja tidak cukup tanpa tindakan nyata. Karena itu, masa jeda akan digunakannya untuk menata kembali berbagai hal sekaligus mengisi ulang energi sebelum kembali membuat konten.

Keputusan tersebut menjadi perhatian karena Song Ji Hyo selama beberapa waktu terakhir juga mendapat sorotan terkait aktivitasnya di program SBS Running Man.

Sejumlah penonton menilai kehadiran Song Ji Hyo dalam beberapa episode belakangan lebih terbatas dibandingkan sebelumnya. Kritik serupa bahkan sempat muncul pada Maret 2026 ketika penonton memperdebatkan minimnya waktu tampil sang aktris dalam salah satu episode.