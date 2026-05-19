Tinggalkan Running Man, Jeon So Min Buka-bukaan Soal Kehidupannya yang Kerja Part Time di Cafe

JawaPos.com - Aktris Jeon So Min mengejutkan publik setelah mengungkap bahwa dirinya bekerja paruh waktu di sebuah kafe usai meninggalkan program populer Running Man.

Pengakuan tersebut disampaikan saat ia tampil sebagai bintang tamu di acara My Little Old Boy pada 17 Mei 2026.

Ceritanya langsung menarik perhatian karena banyak orang tidak menyangka artis terkenal seperti So Min bekerja paruh waktu di kafe.

Selama 7 tahun aktif di Running Man, So Min dikenal sebagai salah satu member dengan karakter unik dan energik.

Namun setelah keluar dari acara itu, ia mengaku mengalami perasaan kosong dan cemas.

Melaporkan dari Allkpo, menurut So Min dirinya terbiasa bekerja tanpa henti selama bertahun-tahun. Ketika aktivitas mendadak berhenti, ia mulai khawatir dan tidak tahu kapan akan kembali mendapatkan pemasukan.

Meski sebenarnya memiliki tabungan yang cukup, ia tetap merasa perlu melakukan sesuatu agar tidak terus tenggelam dalam kecemasan. Karena itulah ia menerima tawaran bekerja di cafe milik temannya.

Ia juga membagikan cerita lucu selama bekerja di sana. Temannya ternyata memberi satu syarat khusus.

Syaratnya adalah So Min tidak boleh memakai topi ataupun masker saat bekerja melayani pelanggan.

Alasannya cukup sederhana namun mengundang tawa. Sang pemilik kafe ingin pelanggan langsung mengenali Jeon So Min sehingga keberadaannya bisa sekaligus membantu mempromosikan bisnis kafe tersebut.