San ATEEZ akan Membintangi Episode Bertema Duke of the North di Running Man

Han Ji Eun, San ATEEZ. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Belakangan ini, acara variety show Korea yang populer Running Man menayangkan cuplikan episode selanjutnya, dengan San bintang tamunya.
Dikutip dari Soompi, Senin (7/9), selain itu, acara ini juga akan diramaikan oleh aktris Han Ji Eun sebagai bintang tamu.
Acara dengan episode tersebut bertema Duke of the North, julukan terkenal San, cuplikan dimulai dengan memperkenalkan tiga adipati dari kerajaan Running Man.
Setelah HaHa dan Yang Se Chan muncul dengan berpakaian seperti adipati Utara, San membuat penampilan yang megah sementara HaHa khawatir, "Oh tidak, yang asli ada di sini, apa yang harus kulakukan?"
Menghadirkan suasana seru dan dramatis, San membacakan kalimat romantis yang cocok untuk pemeran utama pria dalam manhwa romantis fantasi.
Kemudian, ia memperagakan koreografi viralnya dari lagu terbaru ATEEZ, BAD, sementara Ji Suk Jin dengan antusias berseru, “Itu dia! Itu ekspresi wajah yang terkenal!”
Makin memanas, Han Ji Eun bergabung dengan San menari mengikuti lagu BAD sementara para pemeran Running Man memuji mereka dari pinggir lapangan.
Ternyata para pemeran memuji Han Ji Eun karena terlihat cantik dengan rambut pendek barunya.
San dengan bercanda menegur HaHa karena menggunakan satoori (dialek daerah) untuk menirunya. “Bukankah biasanya kamu tidak menggunakan satoori?” tanya San sambil tertawa.
HaHa dengan tegas menjawab, “Tidak, itu tidak benar, aku menggunakannya,” San dengan bercanda menjawab, “Satoori-nya agak palsu!”
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Jawa Pos
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