Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Senin, 7 September 2026 | 15.07 WIB

San ATEEZ akan Membintangi Episode Bertema Duke of the North di Running Man

Han Ji Eun, San ATEEZ. Sumber foto: Soompi - Image

Han Ji Eun, San ATEEZ. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Belakangan ini,  acara variety show Korea yang populer Running Man menayangkan cuplikan episode selanjutnya, dengan San bintang tamunya.

Dikutip dari Soompi, Senin (7/9), selain itu, acara ini juga akan diramaikan oleh aktris Han Ji Eun sebagai bintang tamu.

Acara dengan episode tersebut bertema Duke of the North, julukan terkenal San, cuplikan dimulai dengan memperkenalkan tiga adipati dari kerajaan Running Man.

Setelah HaHa dan Yang Se Chan muncul dengan berpakaian seperti adipati Utara, San membuat penampilan yang megah sementara HaHa khawatir, "Oh tidak, yang asli ada di sini, apa yang harus kulakukan?"

Menghadirkan suasana seru dan  dramatis, San membacakan kalimat romantis yang cocok untuk pemeran utama pria dalam manhwa romantis fantasi.

Kemudian, ia memperagakan koreografi viralnya dari lagu terbaru ATEEZ, BAD, sementara Ji Suk Jin dengan antusias berseru, “Itu dia! Itu ekspresi wajah yang terkenal!”

Makin memanas, Han Ji Eun bergabung dengan San menari mengikuti lagu BAD sementara para pemeran Running Man memuji mereka dari pinggir lapangan.

Ternyata para pemeran memuji Han Ji Eun karena terlihat cantik dengan rambut pendek barunya.

San dengan bercanda menegur HaHa karena menggunakan satoori (dialek daerah) untuk menirunya. “Bukankah biasanya kamu tidak menggunakan satoori?” tanya San sambil tertawa.

HaHa dengan tegas menjawab, “Tidak, itu tidak benar, aku menggunakannya,” San dengan bercanda menjawab, “Satoori-nya agak palsu!”

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tinggalkan Running Man, Jeon So Min Buka-bukaan Soal Kehidupannya yang Kerja Part Time di Cafe - Image
Entertainment

Tinggalkan Running Man, Jeon So Min Buka-bukaan Soal Kehidupannya yang Kerja Part Time di Cafe

Selasa, 19 Mei 2026 | 18.20 WIB

Ji Ye Eun Ungkap Pertemuan Pertamanya dengan Vata, Member Running Man Heboh - Image
Entertainment

Ji Ye Eun Ungkap Pertemuan Pertamanya dengan Vata, Member Running Man Heboh

Selasa, 28 April 2026 | 00.08 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

3

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

4

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

5

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

6

Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!

7

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore