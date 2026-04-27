Ji Ye Eun Ungkap Pertemuan Pertamanya dengan Vata, Member Running Man Heboh

JawaPos.com - Ji Ye Eun jadi sorotan setelah secara tidak langsung mengungkap hubungan asmaranya dalam episode spesial ke-800 Running Man.

Episode yang tayang pada 26 April 2026, terasa spesial karena menjadi tonggak penting bagi program tersebut.

Yoo Jae Suk bahkan menyebut pencapaian ini sebagai momen bersejarah karena menjadi variety show terlama di Korea Selatan.

Di tengah suasana tersebut, suasana berubah jadi lebih santai dan penuh tawa saat topik rumor kencan Ji Ye Eun mulai dibahas.

Jae suk sempat memberitahukan soal keterlibatan Ye Eun di episode spesial ini namun ia tampak sedikit gelisah.

Bahkan, saat syuting ia memeriksa mengenai artikel tentangnya. Ye Eun bahkan mengaku sudah menunggu artikel rumor itu terbit hingga tidak bisa tidur.

"Belum terbit," ucap wanita kelahiran 94 tersebut yang dikutip dari Naver.

Kemudian, Jae Suk menjelaskan ke pemain Running Man bahwa Ye Eun akan terkena rumor kencan dengan seseorang.

Reaksi para member pun langsung heboh terutama saat mereka mulai menebak-nebak siapa sosok pacar yang dimaksud.

Beberapa nama sempat disebut namun suasana makin pecah ketika petunjuk mulai mengarah ke satu orang.

Akhirnya, terungkap bahwa sosok tersebut adalah Vata seorang koreografer yang pernah bekerja bersama Ye Eun dan Seok Jin.

Mengingat hal itu, member tertua Running Man mengungkapkan kejadian yang tidak disadarinya saat kerjasama.

"Seharusnya aku menyadarinya. Kita bertiga sedang berlatih dan saat selesai kita masing-masing pulangkan?" Ucap Seok Jin.

"Aku naik taksi dan kembali," ucap Ye Eun mengungkapkan kisah asmaranya dengan Vata.