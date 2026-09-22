Sinopsis Film Midsummer's Equation (2013): Ketika Rahasia Lama Terbongkar oleh Kasus Baru

JawaPos.com - Bagi seseorang, keluarga mereka adalah hal paling penting. Orang tua melindungi anak mereka dari dunia luar yang berbahaya, orang asing, hingga masa lalu mereka. Itu semua dilakukan karena orang tua berasumsi itu akan melindungi mereka pula.

Namun, semua rahasia nantinya akan terbongkar pula. Dan beberapa rahasia ini akan mengguncang hidup seseorang, dan dampaknya juga bertahan hingga entah kapan. Semakin besar rahasia, semakin besar dampaknya.

Rahasia-rahasia ini ada yang akhirnya diungkapkan oleh pemilik rahasia, karena tidak tahan atau demi penyelesaian. Lalu ada rahasia yang diungkapkan oleh orang lain melalui cara-cara yang tidak terkirakan.

Keluarga Kawabata telah memendam sebuah rahasia selama lebih dari sepuluh tahun. Akibat rahasia itu, mereka harus pindah rumah jauh dari asal mereka. Sekarang mereka menjalankan sebuah penginapan keluarga di kota pinggiran pantai, Harigaura.

Baru-baru ini, ada sebuah perusahaan mineral yang hendak membangun sebuah tambang bawah air di kota Harigaura. Pembangunan ini ditentang oleh sebagian penduduk lokal karena diperkirakan akan mengganggu ekosistem lautan, lalu sebagian mendukung atau netral demi kemajuan finansial nasional.

Profesor Yukawa (Masaharu Fukuyama) diundang untuk menyaksikan presentasi perusahaan, namun ia terlambat sampai karena minimalnya kendaraan umum di kota. Tapi, ia bertemu dengan Kyohei (Hikaru Yamazaki), keponakan dari Keluarga Kawabata, dan ternyata mereka berdua akan menginap di penginapan tersebut.

Orang tua Kyohei mengirimnya ke paman dan bibinya, Shigeharu (Gin Maeda) dan Setsuko (Jun Fubuki), untuk menghabiskan liburan musim panas disana. Serta untuk menghabiskan waktu dengan sepupunya yang lebih tua, Narumi (Anne Watanabe).

Di penginapan kecil itu ada orang lain yang juga menginap, yaitu seorang detektif asal Tokyo yang menyelidiki sebuah kasus lama melibatkan Keluarga Kawabata. Ia datang untuk bertemu dan bertanya-tanya kembali demi mendapatkan kejelasan.