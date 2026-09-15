Sinopsis Film ParaNorman (2012): Karya Studio Laika yang Tidak Kalah Seram

JawaPos.com - Semua orang terlahir berbeda dan memiliki bakat-bakat khusus mereka. Ada yang dapat mengingat hal-hal kecil sejak muda, ada yang bisa mengenali berbagai bumbu dalam sebuah hidangan, lalu ada yang dapat melihat hal-hal tak kasat mata.

Sayangnya karena anak-anak ini tidak terlihat seperti orang normal pada umumnya, mereka sering dikucilkan dan dirundung. Padahal kita dapat belajar banyak hal dari mereka.

Orang-orang yang bisa berbicara dengan orang mati dapat mendapatkan dan mendengar banyak kisah menarik, bahkan memecahkan berbagai kasus.

Norman (Kodi Smit-McPhee) adalah salah satu anak yang bisa melihat dan berbicara dengan hantu. Salah satu hantu yang sering ia temui adalah almarhum neneknya (Elaine Stritch).

Norman telah menunjukkan kemampuannya ini sejak kecil, akibatnya ia sulit bersosialisasi dengan orang biasa, termasuk dengan keluarganya sendiri. Namun, untungnya Norman berhasil berteman dengan satu anak laki-laki lain, Neil (Tucker Albrizzi).

Kota tempat mereka tinggal memiliki sejarah unik yang terus dikenang oleh masyarakatnya. Terutama karena kota mereka juga merupakan salah satu kota yang melaksanakan perburuan penyihir.

Selama 300 tahun, kota ini memperingatinya dengan mangadakan festival bertema perburuan penyihir, dan sekolah Norman akan melakukan pentas sandiwara.

Saat berlatih di panggung bersama teman-temannya, Norman tiba-tiba mendapatkan sebuah penglihatan. Ia melihat dirinya adalah si penyihir yang berlari-lari menghindari warga kota. Kejadian tersebut membuat Norman makin dibicarakan dan dikucilkan.

Dalam perjalanan mereka, Norman bertemu dengan pamannya, Tuan Prenderghast (John Goodman). Ia juga terkenal sebagai orang gila kota dan bisa berbicara dengan hantu.