Sinopsis Film Scary Stories to Tell in the Dark (2019): Rahasia Kelam di Balik Buku Cerita Horor

Poster film Scary Stories to Tell in the Dark (2019) (IMDb)
JawaPos.com - Semua anak pasti mengalami masa nakal, entah itu pada usia dini, remaja, atau usia dimana mereka secara legal dinyatakan dewasa. Kenakalan ini biasanya terjadi karena berbagai hal, seperti kondisi keluarga, lingkungan, hingga pemicu khusus.
Dalam masa kenakalan itu, sering ditemukan anak-anak yang menyukai hal-hal seram, seperti berbagi kisah horor dan bermain permainan seram. Beberapa aktivitas ini masih dapat diterima oleh naral, namun beberapa tidak.
Stella (Zoe Coletti) adalah seorang penggemar cerita horor. Terutama musim horor, alias Halloween, sudah sangat dekat dan ia ingin merayakannya dengan berburu permen untuk terakhir kalinya dengan kedua temannya, Chuck dan Auggie.
Mereka bertiga hampir selesai SMA dan akan menyambut dunia orang dewasa. Untuk benar-benar merayakannya, Chuck (Austin Zajur) dan Auggie (Gabriel Rush) berniat untuk membalaskan dendam mereka kepada perundung mereka Tommy (Austin Abrams).
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Chuck menyimpan sebuah umpan menjijikan dan sangat berbau di kantong permennya dan sengaja merenggangkan lengannya keluar agar tas dicuri oleh Tommy dan kelompoknya.
Tommy dengan cepat memakan umpan dan membuka tas itu di dalam mobilnya. Ternyata pada saat yang sama Ruthie (Natalie Ganzhorn), kakak perempuan Chuck juga berada dalam mobil. Ruthie, Tommy dan krunya segera membuang tas itu keluar lalu mengejar Chuck dan kawan-kawan.
Mereka bertiga berhasil menumpang masuk ke sebuah mobil sedan yang terparkir di bioskop drive in, bioskop yang ditonton dari mobil sendiri. Pemilik mobil, Ramon (Michael Garza), masih berada di dalamnya dan membantu mereka.
Setelah berhasil menghindari Tommy dan krunya, Stella mengajak Ramon dan teman-temannya pergi ke sebuah rumah angker di kota mereka. Rumah ini dulunya adalah rumah milik Sarah Bellows.
Kota itu memiliki legenda yang mengatakan bahwa Sarah adalah perempuan yang menjadi gila dan meracuni banyak sekali anak-anak di kota.
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