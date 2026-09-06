Sinopsis Film Nope (2022): Alien Ini Sudah Lama Mengawasi Kita dari Langit, dan Ia Sangat Lapar  

Poster film Nope (2022) / IMDB
JawaPos.com - Langit kita adalah pembatas antara manusia dengan apapun yang ada di luar angkasa sana. Namun, langit bukanlah pelindung kita dari serangan dari luar angkasa sana. Yang bisa melindungi manusia adalah sesamanya manusia saja.
Tapi sulit bagi manusia untuk melawan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kedua bola mata kita. Maka dari itu, kita harus mencari cara untuk melawan dan bertahan.
Hanya militer khusus saja yang memiliki senjata cukup canggih untuk menembak benda-benda di langit dari jarak sangat jauh. Karena itu warga sipil cuma bisa bergantung pada mereka.
Sama seperti OJ (Daniel Kaluuya) harus melawan makhluk raksasa yang dapat menyamar di langit kita.
OJ baru-baru saja harus mengubur ayahnya yang meninggal akibat kecelakaan aneh. Sebuah objek kecil dan tajam jatuh dan menusuk tubuh ayahnya, membuatnya mengalami pendarahan hebat. Beliau tidak dapat diselamatkan.
Sesaat sebelum hal itu terjadi, kita dapat mendengar dari radio diberitakan hilangnya dua orang pendaki. Lalu terjadi mati lampu dan terdengar suara melengking dari langit. Kemudian terjadi hujan barang-barang aneh dari langit.
Enam bulan kemudian, OJ kembali bertemu dengan adik perempuannya, Emerald (Keke Palmer). Mereka hendak membahas finansial usaha keluarga mereka, yaitu peternakan kuda yang biasa digunakan untuk perfilman.
Setelah kematian ayah mereka, peternakan mereka mulai perlahan-lahan kehilangan klien. Terutama karena OJ tidak sebaik itu dalam melatih kuda-kuda mereka. Akibatnya, klien-klien mereka kehilangan rasa percaya.
Dengan dorongan Emerald, OJ hendak menjual kuda-kuda mereka ke berbagai pihak. Salah satunya adalah Ricky Park (Steven Yeun), mantan aktor cilik yang sekarang memiliki taman hiburan bertema koboi.
Ricky pensiun dini dari kehidupan layar tancapnya setelah mengalami sebuah peristiwa traumatis. Sekarang ia berniat untuk memperluas tamannya dan membeli peternakan milik keluarga OJ.
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Jawa Pos
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