Seol In Ah Menyamar Jadi Sekretaris Pria dalam Drama Terbaru Love in Disguise

seol in ah (x @aaeify)
JawaPos.com – Drama terbaru “Love in Disguise” perlihatkan perubahan menarik Seol In Ah sebagai seorang detektif yang harus menyamar menjadi pria demi menjalankan misi rahasia.
Drama romance thriller tvN ini mengikuti kisah seorang pewaris konglomerat yang menjadi tersangka kasus pembunuhan dan seorang mantan anggota pasukan khusus yang menyusup ke lingkarannya sebagai sekretaris pribadi.
Seol In Ah memerankan Kang Jae Hee, detektif yang memiliki rasa keadilan kuat dan dikenal pantang menyerah ketika sudah mengejar sebuah kasus.
Sebelum menjadi detektif, Jae Hee merupakan bintara dari Komando Perang Khusus Angkatan Darat Korea Selatan.
Ia juga memiliki kemampuan bela diri dengan total sembilan dan, terdiri dari judo tingkat lima, hapkido tingkat satu, dan taekwondo tingkat tiga.
Target penyelidikan Jae Hee adalah Yoon Yi Jun yang diperankan Yim Si Wan, pewaris generasi ketiga Taegang Group sekaligus salah satu kandidat penerus konglomerat tersebut.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan, Yi Jun semakin menutup diri. Jae Hee kemudian menyembunyikan identitasnya sebagai detektif dan bahkan menyamar sebagai pria untuk mendapatkan posisi sekretaris pribadi Yi Jun yang hanya terbuka bagi pelamar laki-laki.
Menurut laporan Soompi, potret terbaru drama tersebut memperlihatkan bagaimana Seol In Ah harus menjalani dua kehidupan sekaligus.
Di satu sisi, ia tetap menjadi detektif yang berusaha mengungkap kebenaran, sementara di sisi lain harus menjaga penyamarannya sebagai sekretaris pria ketika berada di dekat Yi Jun.
Sutradara Kim Ho Joon bahkan menggambarkan Seol In Ah sebagai sosok yang benar-benar mampu menghadirkan karakter perempuan yang menyamar sebagai pria, sekaligus tetap membawa daya tarik sebagai pemeran utama dalam kisah romantis.
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