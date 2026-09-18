Seol In Ah Lakukan Penyamaran sebagai Sekretaris Laki-Laki dalam Drama Love In Disguise, Kenapa?

JawaPos.com - Aktris Korea Seol In Ah akan menyamar sebagai sekretaris laki-laki dalam Love in Disguise, dimana drama ini tayang perdana pada 19 Oktober pukul 20.50 KST.

Dilansir dari Soompi, Jum’at (18/9), yang menjadi seru, drama ini bergenre romance-thriller, tentang pewaris chaebol yang arogan (Yim Si Wan) sekaligus tersangka pembunuhan.

Sebagai mantan anggota pasukan khusus, aktris Seol In Ah menunjukkan penyamaran menjadi sekretaris pribadinya untuk menyelidiki pria tersebut.

Dengan rasa keadilan yang kuat serta kebencian mendalam terhadap orang-orang jahat, aneh, dan keji, ia tak gentar terjun ke situasi apa pun demi menangkap pelaku kejahatan.

Ia juga mantan bintara di Komando Peperangan Khusus Angkatan Darat Korea Selatan, Kang Jae Hee menguasai berbagai seni bela diri

Kang Jae Hee menangani kasus Yoon Yi Jun (Yim Si Wan), pewaris chaebol generasi ketiga yang arogan dan telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan.

Dengan menyembunyikan identitasnya sebagai detektif dan bahkan menyamar sebagai pria, ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai sekretaris pribadi Yoon Yi Jun.

Kehidupan ganda ia Jalani dengan banyak resiko saat ia berganti peran antara seorang detektif dan sekretaris pribadi pria.

Sutradara Kim Ho Joon menggambarkan Seol In Ah sebagai definisi nyata dari seorang wanita yang menyamar sebagai pria.