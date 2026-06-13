Jemima dan Generasi Muda JKT48 Antar Fajar Sang Idola ke Puncak Request Hour 2026

JawaPos.com – Setelah lima tahun penantian, JKT48 akhirnya kembali menggelar Request Hour. Dalam konser yang berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu (13/6), lagu Fajar Sang Idola (Idol no Yoake) keluar sebagai peringkat pertama pilihan penggemar.

Begitu peringkat pertama diumumkan, riuh sorak penonton langsung memenuhi Tennis Indoor Senayan. Seolah sepakat bahwa Fajar Sang Idola layak jadi juara di malam itu.

Kemenangan ini terasa spesial. Sebab, Idol no Yoake bukan lagu baru maupun lagu single utama JKT48. Lagu tersebut berasal dari setlist teater Idol no Yoake (Fajar Sang Idola) yang pernah menjadi pertunjukan Team J sejak Maret 2019 hingga senshuuraku pada Maret 2021.

Artinya, lima tahun setelah tirai setlist Team J ditutup, Fajar Sang Idola kembali terbit. Kali ini bukan di teater, melainkan di panggung terbesar Request Hour, mengalahkan ratusan lagu lain yang ikut dalam voting Request Hour 2026.

Yang membuat hasil ini semakin menarik adalah formasi yang membawakannya. Saat lagu tersebut diumumkan sebagai juara, para member muncul dan tampil dengan konsep marching band.

Mereka memasuki panggung membawa berbagai properti musik dan langsung disambut gemuruh penonton. Formasi penampil lagu ini terdiri dari Fiony Alveria, Aurellia, Alya Amalia, Aralie, Kimmy, Lana, Lily, Nala, Ribka, Trisha, Jemima (center), dan Mikaela.

Di antara nama-nama tersebut, terdapat perwakilan dari enam generasi berbeda. Mulai dari Fiony sebagai generasi 8, Lia generasi 10, Alya generasi 11, tujuh member generasi 12, hingga dua trainee generasi 13.

Komposisi ini membuat Idol no Yoake terasa seperti simbol estafet generasi JKT48. Lagu yang dahulu identik dengan era Team J kini justru hidup kembali melalui para member yang sebagian besar bahkan belum bergabung ke JKT48 ketika setlist tersebut pertama kali dipentaskan.

Sorotan lain jatuh kepada Jemima. Trainee generasi 13 itu dipercaya menjadi center untuk lagu yang menempati peringkat pertama Request Hour 2026. Di tengah kehadiran senior seperti Fiony yang telah enam tahun berkarier di JKT48, Jemima justru berdiri di posisi paling depan.