Profil Trisha JKT48: Perjalanan Karier dari Generasi 12 hingga Team Love

Member JKT48 Jazzlyn Trisha. (IG jkt48.trisha)
JawaPos.com - Nama Trisha JKT48 menjadi salah satu yang menarik perhatian sejak dirinya diperkenalkan sebagai bagian dari generasi 12 JKT48. Memiliki nama lengkap Jazzlyn Trisha, ia bergabung dengan grup di usia yang masih sangat muda dan perlahan membangun pengalaman melalui berbagai aktivitas JKT48.
Trisha tercatat sebagai anggota generasi 12 yang diumumkan bersama para trainee baru JKT48 pada akhir 2023. Seiring berjalannya waktu, perjalanan Trisha tidak berhenti sebagai trainee.
Pada 2026, namanya masuk dalam daftar anggota Team Love, salah satu dari tiga tim baru JKT48 yang dibentuk setelah Ramadhan 2026. Perubahan tersebut menjadi bagian dari fase baru perjalanan kariernya di JKT48.
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Trisha lahir pada 16 Februari 2011. Kini ia baru berusia sekitar 15 tahun.
Perjalanan Trisha menuju dunia idol dan industri dunia hiburan dimulai ketika ia mengikuti proses audisi JKT48. Ia kemudian dinyatakan lolos sebagai bagian dari generasi 12 pada November 2023.
Menariknya, proses tersebut berlangsung ketika Trisha masih berada dalam usia sekolah. Kondisi itu membuat perjalanan kariernya berbeda dari banyak entertainer yang sudah lebih dahulu memasuki usia dewasa ketika memulai karier.
Sebagai anggota generasi 12, Trisha kemudian menjalani masa trainee dan mendapat kesempatan tampil dalam berbagai kegiatan JKT48.
JKT48 secara resmi mencantumkan Trisha sebagai salah satu member generasi 12 dalam daftar akun SHOWROOM dan IDN Live yang dibuat khusus agar para trainee dapat berinteraksi lebih dekat dengan penggemar.
Langkah penting dalam perjalanan karier Trisha terjadi ketika ia mulai tampil di panggung teater JKT48 pada 2024.
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