Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 19 September 2026 | 05.04 WIB

29 Tahun Berkarya, Yangpa Rayakan Perjalanan Musik Lewat Konser Orchestra 

yangpa (x @kbsworld_enter)

JawaPos.com – Yangpa akan menyapa para penggemar melalui konser spesial yang memadukan vokalnya dengan megahnya aransemen orkestra. Berjudul “2026 Yangpa Concert Accompany: Voice&Orchestra”, konser tersebut akan digelar selama dua hari di Yonsei University 100th Anniversary Memorial Hall Concert Hall, Seoul.

Konser pertama dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 31 Oktober 2026, kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan kedua pada Minggu, 1 November.

Pertunjukan ini dirancang untuk menjadi ruang bagi Yangpa dalam mengenang perjalanan panjangnya selama 29 tahun berkarier di industri musik, sekaligus merayakan waktu yang telah ia habiskan bersama para pendengar.

Menurut laporan allkpop, lagu-lagu Yangpa akan mendapatkan sentuhan aransemen orkestra baru khusus untuk konser tersebut. Kehadiran orkestra akan menjadi elemen utama pertunjukan, sehingga karakter vokal Yangpa dapat berpadu dengan warna musik yang lebih luas dan dramatis.

Sebelumnya, ia juga telah menghadirkan berbagai format musik, termasuk rock, jazz, hingga aransemen orkestra dalam penampilan live-nya.

Penjualan tiket akan dibuka pada 17 September melalui NOL dan Ticketlink. Berdasarkan informasi pemesanan resmi, tiket VIP dibanderol 143.000 won, sedangkan kategori R seharga 132.000 won. Setiap orang dapat membeli maksimal empat tiket untuk masing-masing pertunjukan.

Pertunjukan ini memiliki durasi sekitar dua jam dan dapat disaksikan penonton berusia 8 tahun ke atas. Dengan konsep yang menempatkan suara Yangpa dan orkestra sebagai pusat pertunjukan, konser “Accompany: Voice&Orchestra” dipersiapkan sebagai perayaan musikal yang menghubungkan karya-karya masa lalu dengan nuansa baru.

Lewat dua malam pertunjukan di Seoul, Yangpa akan membawa pendengar menyusuri kembali perjalanan musiknya selama hampir tiga dekade.

Perpaduan vokal, lagu-lagu yang telah menemani perjalanan kariernya, serta aransemen orkestra baru membuat konser ini menjadi salah satu agenda musikal Yangpa yang paling dinantikan pada penghujung Oktober hingga awal November 2026.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Gummy Siap Gelar Tur Konser Akhir Tahun di 8 Kota Lewat “LOVE”  - Image
Music & Movie

Gummy Siap Gelar Tur Konser Akhir Tahun di 8 Kota Lewat “LOVE” 

Sabtu, 19 September 2026 | 02.45 WIB

Cho Yong-pil Siap Gelar Konser di Seoul November 2026, The Great Birth Ikut Tampil - Image
Music & Movie

Cho Yong-pil Siap Gelar Konser di Seoul November 2026, The Great Birth Ikut Tampil

Jumat, 18 September 2026 | 12.15 WIB

Roy Kim Siap Gelar Konser Perdana di KSPO Dome Sejak Debut - Image
Music & Movie

Roy Kim Siap Gelar Konser Perdana di KSPO Dome Sejak Debut

Jumat, 18 September 2026 | 12.12 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore