29 Tahun Berkarya, Yangpa Rayakan Perjalanan Musik Lewat Konser Orchestra 

yangpa (x @kbsworld_enter)

JawaPos.com – Yangpa akan menyapa para penggemar melalui konser spesial yang memadukan vokalnya dengan megahnya aransemen orkestra. Berjudul “2026 Yangpa Concert Accompany: Voice&Orchestra”, konser tersebut akan digelar selama dua hari di Yonsei University 100th Anniversary Memorial Hall Concert Hall, Seoul.

Konser pertama dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 31 Oktober 2026, kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan kedua pada Minggu, 1 November.

Pertunjukan ini dirancang untuk menjadi ruang bagi Yangpa dalam mengenang perjalanan panjangnya selama 29 tahun berkarier di industri musik, sekaligus merayakan waktu yang telah ia habiskan bersama para pendengar.

Menurut laporan allkpop, lagu-lagu Yangpa akan mendapatkan sentuhan aransemen orkestra baru khusus untuk konser tersebut. Kehadiran orkestra akan menjadi elemen utama pertunjukan, sehingga karakter vokal Yangpa dapat berpadu dengan warna musik yang lebih luas dan dramatis.

Sebelumnya, ia juga telah menghadirkan berbagai format musik, termasuk rock, jazz, hingga aransemen orkestra dalam penampilan live-nya.

Penjualan tiket akan dibuka pada 17 September melalui NOL dan Ticketlink. Berdasarkan informasi pemesanan resmi, tiket VIP dibanderol 143.000 won, sedangkan kategori R seharga 132.000 won. Setiap orang dapat membeli maksimal empat tiket untuk masing-masing pertunjukan.

Pertunjukan ini memiliki durasi sekitar dua jam dan dapat disaksikan penonton berusia 8 tahun ke atas. Dengan konsep yang menempatkan suara Yangpa dan orkestra sebagai pusat pertunjukan, konser “Accompany: Voice&Orchestra” dipersiapkan sebagai perayaan musikal yang menghubungkan karya-karya masa lalu dengan nuansa baru.

Lewat dua malam pertunjukan di Seoul, Yangpa akan membawa pendengar menyusuri kembali perjalanan musiknya selama hampir tiga dekade.