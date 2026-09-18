Cho Yong-pil Siap Gelar Konser di Seoul November 2026, The Great Birth Ikut Tampil

JawaPos.com – Cho Yong-pil bertemu dengan para penggemarnya melalui konser spesial di Seoul pada musim dingin tahun ini.

Konser bertajuk “2026 Cho Yong-pil & The Great Birth Concert” akan digelar selama tiga hari di K-SPO Dome, Songpa-gu, Seoul.

YPC mengumumkan konser tersebut yang akan berlangsung pada 27 hingga 29 November 2026. Pertunjukan ini menjadi kesempatan bagi penggemar untuk kembali menyaksikan langsung penampilan salah satu figur penting dalam perjalanan musik populer Korea.

Cho Yong-pil juga akan ditemani The Great Birth, band yang dibentuknya pada 1979. Kehadiran band tersebut menjadi bagian istimewa dari konser karena The Great Birth telah menjadi rekan musikal Cho Yong-pil selama puluhan tahun dan dikenal sebagai bagian penting dari perjalanan bermusiknya.

Menurut laporan Dispatch, konser ini dirancang sebagai momen untuk mempertemukan kembali Cho Yong-pil dan penggemar sekaligus menghadirkan warisan musikal yang telah dibangun sang penyanyi sepanjang kariernya.

The Great Birth juga disebut akan memberikan pertunjukan berkualitas tinggi dalam konser yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Cho Yong-pil sendiri telah menjalani perjalanan musik selama lebih dari setengah abad sejak debutnya pada 1968.