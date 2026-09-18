Gummy Siap Gelar Tur Konser Akhir Tahun di 8 Kota Lewat “LOVE” 

Gummy (x @koreanupdates)

JawaPos.com – Gummy bawa kabar bahagia bagi para penggemarnya dengan mengumumkan rangkaian tur konser akhir tahun berjudul “GUMMY Tour Concert 2026 LOVE”.

Tur tersebut akan menyambangi delapan kota di Korea Selatan dan berlangsung mulai November 2026 hingga Januari 2027.

Rangkaian konser akan dibuka di Seongnam pada 21–22 November, kemudian berlanjut ke Busan pada 28–29 November.

Memasuki Desember, Gummy akan tampil di Daejeon pada 5–6 Desember, Seoul pada 12–13 Desember, Daegu pada 19–20 Desember, Gwangju pada 25–26 Desember, serta Incheon pada 31 Desember. Perjalanan tur kemudian ditutup di Yongin pada 9–10 Januari 2027.

Menurut laporan allkpop, penjualan tiket untuk konser di Seongnam, Busan, Daejeon, dan Seoul akan dibuka pada 17 September. Sementara itu, tiket untuk empat kota lainnya mulai dijual pada 18 September. Penjualan dilakukan melalui NOL Ticket dan Ticketlink.

Tur kali ini juga memiliki makna khusus karena menjadi tur nasional pertama Gummy dalam dua tahun. Konsep “LOVE” sendiri bukanlah hal baru bagi sang penyanyi karena sebelumnya ia menggunakan tema serupa dalam rangkaian konser tahun 2023 dan 2024. Gummy diketahui telah rutin menggelar konser akhir tahun sejak 2016.

Pengumuman tur tersebut turut disertai poster dengan konsep yang cukup unik. Gummy terlihat mengenakan sarung tinju dengan latar bernuansa pucat, sementara judul tur ditampilkan secara vertikal di sisi poster. Konsep visual tersebut memberikan kesan berbeda sekaligus memperkuat identitas “LOVE” untuk rangkaian konser tahun ini.

Selain mempersiapkan tur, Gummy juga tetap aktif dalam aktivitas musiknya. Pada awal 2026, ia merilis lagu duet “Like Spring” bersama Seungkwan SEVENTEEN.

Gummy juga dikenal luas melalui sejumlah lagu populer, termasuk “You Are My Everything” yang menjadi bagian dari soundtrack drama Descendants of the Sun.