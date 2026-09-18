Rayakan Comeback Made My Night, LE SSERAFIM Hadirkan Pop-Up Spesial di Seoul 

le sserafim (x @le_sserafim)

JawaPos.com – LE SSERAFIM rayakan perilisan single album terbaru mereka, Made My Night, melalui sebuah pop-up spesial di Seoul.

Acara berjudul “LE SSERAFIM 2026 F/W POP-UP” tersebut akan berlangsung selama enam hari, mulai 22 hingga 27 September 2026, di lantai pertama gedung HYBE Yongsan.

Kehadiran pop-up ini menjadi bagian dari rangkaian promosi comeback terbaru grup yang beranggotakan Kim Chaewon, Sakura, Huh Yunjin, Kazuha, dan Hong Eunchae.

Pop-up tersebut dirancang agar pengunjung dapat merasakan langsung suasana Made My Night. Di dalamnya tersedia sejumlah area, mulai dari photo zone, merchandise zone, experience zone, hingga album zone.

Pengunjung juga dapat menyaksikan video musik Made My Night yang diproduksi bersama Overwatch melalui layar LED berukuran besar.

Sementara itu, area pengalaman memungkinkan penggemar meninggalkan pesan untuk para member sekaligus menghias halaman album dengan gaya mereka sendiri.

Salah satu daya tarik utama acara ini adalah koleksi merchandise hasil kolaborasi LE SSERAFIM dan Overwatch. Kolaborasi tersebut mencakup mouse pad dengan karakter hero Overwatch yang disesuaikan dengan konsep Made My Night serta pakaian dengan logo kolaborasi.

Selain itu, penggemar juga dapat menemukan berbagai merchandise lain seperti photocard, photo keyring, photocard binder, T-shirt, jaket, bandana, hingga aksesori.

Menurut laporan allkpop, LE SSERAFIM sebelumnya telah mengumumkan jadwal pop-up melalui Weverse. Acara akan dibuka pada Selasa, 22 September, dan berakhir pada Minggu, 27 September.

Penggemar juga berkesempatan mendapatkan hadiah khusus selama mengunjungi pop-up. Pembelian merchandise senilai 50.000 won atau lebih akan mendapatkan satu photocard instan yang belum dirilis, sedangkan pembelian merchandise dan/atau album senilai 100.000 won atau lebih memberikan kesempatan mengikuti undian untuk memperoleh CD bertanda tangan.

Khusus pembelian album Made My Night, tersedia pula benefit photocard eksklusif selama persediaan masih ada.

Pop-up ini hadir tidak lama setelah LE SSERAFIM merilis single album kedua Made My Night pada 11 September 2026.

Album tersebut berisi dua lagu, yakni “Made My Night” dan “AEIOU”, dengan lagu utama yang menggambarkan momen menyenangkan ketika menghabiskan waktu bersama seseorang yang spesial.