Makin Bersinar, LE SSERAFIM akan Rilis Single Album ke-2 ‘Made My Night’

JawaPos.com - Selalu memberi penampilan spektakuler di atas panggung, girlgrup Korea LE SSERAFIM bersiap untuk merilis musik baru

Dikutip dari laman Soompi, Jum’at (28/8), menuai perhatian, teaser berjudul YOU JUST MADE MY NIGHT dirilis untuk single album kedua girl group tersebut, Made My Night.

Menariknya, sebuah single album ini dijadwalkan rilis pada tanggal 11 September pukul 13.00 KST, yang membuat penasaran.

Kemudian video musik dari girlgrup tersebut rencananya akan dirilis lebih awal pada tanggal 11 September pukul 00.00 KST.

Di Weverse, mereka menulis, “Kami ingin menginformasikan bahwa single kedua LE SSERAFIM, Made My Night, akan dirilis pada hari Jumat, 11 September.”

Faktanya, Made My Night adalah single tentang malam yang terasa istimewa berkat adanya chemistry yang terjalin bersama.

Single kedua LE SSERAFIM, Made My Night, sudah dapat dipesan (pre-order) mulai hari ini, 28 Agustus.

Informasi rinci mengenai single ini akan disampaikan melalui pemberitahuan terpisah di Weverse LE SSERAFIM.

Mengenai single akan dirilis di Korea Selatan pukul 13.00 KST, Jumat, 11 September 2026, untuk wilayah lainnya rilis pada pukul 13.00 KST, Jumat, 9 Oktober 2026