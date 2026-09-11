Tinggalkan Dunia Idol, Kim Garam Siap Debut Akting 

JawaPos.com – Kim Garam curi perhatian setelah Management KOO merilis foto profil terbarunya. Foto tersebut menjadi langkah baru bagi mantan member LE SSERAFIM yang kini tengah mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia akting.

Dalam beberapa potret, Garam tampil dengan aura yang lebih dewasa, elegan, sekaligus memperlihatkan sisi karismatik yang berbeda dari masa debutnya sebagai idol.

Melalui foto tersebut, Garam menunjukkan kemampuan menampilkan berbagai ekspresi di depan kamera. Tatapan matanya yang tajam memberikan kesan matang, sementara beberapa potret lainnya memperlihatkan sisi yang lebih lembut dan natural.

Perbedaan karakter dalam setiap foto menjadi gambaran awal mengenai potensi Garam untuk mengeksplorasi beragam karakter ketika nantinya resmi tampil sebagai aktris.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari persiapan panjang yang telah dilakukan Garam. Ia sebelumnya diketahui menempuh pendidikan jurusan Media Acting di Konkuk University dan secara konsisten menjalani latihan untuk mengembangkan kemampuan akting.

Selain itu, Management KOO menyebut Garam juga mempelajari bahasa Inggris dan Jepang sebagai bagian dari persiapannya menghadapi peluang di masa mendatang.

Menurut laporan Soompi, Garam resmi menandatangani kontrak eksklusif dengan Management KOO pada Juni 2026. Agensi tersebut menyatakan terkesan dengan kesungguhannya dalam mengembangkan kemampuan sebagai aktris serta kemauan untuk terus belajar.

Kini, setelah foto profil barunya dirilis, Garam tengah mempertimbangkan sejumlah proyek sebelum memulai karier aktingnya secara resmi.

Garam sebelumnya debut bersama LE SSERAFIM pada Mei 2022, tetapi hanya sekitar dua bulan kemudian ia meninggalkan grup setelah kontroversi terkait tuduhan perundungan di sekolah.

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan dan mulai kembali berkomunikasi dengan publik melalui YouTube pribadinya pada 2026. Kini, dunia akting menjadi babak baru yang dipilih Garam untuk melanjutkan perjalanan kariernya.

Dengan foto profil yang menampilkan sisi lebih matang dan kemampuan ekspresi yang beragam, debut akting Kim Garam menjadi salah satu perkembangan karier yang menarik perhatian.