ILLIT dan LE SSERAFIM Raih Sertifikasi Platinum RIAJ di Jepang Berkat Pencapaian Streaming

JawaPos.com – ILLIT dan LE SSERAFIM membuktikan popularitas mereka di Jepang.

Recording Industry Association of Japan atau RIAJ mengumumkan daftar sertifikasi streaming terbaru yang menempatkan lagu-lagu kedua grup tersebut sebagai peraih sertifikasi Platinum, sebuah pencapaian yang diberikan kepada lagu dengan lebih dari 100 juta kali streaming di Jepang.

Dikutip dari soompi, ILLIT berhasil menambah koleksi prestasi mereka melalui lagu "Cherish (My Love)", yang memperoleh sertifikasi Platinum.

Capaian ini melanjutkan kesuksesan grup rookie tersebut di pasar Jepang setelah sebelumnya lagu debut "Magnetic" bahkan sukses meraih sertifikasi Double Platinum berkat melampaui 200 juta streaming dan mencetak rekor sebagai lagu girl group tercepat yang mencapai angka tersebut.

LE SSERAFIM juga meraih sertifikasi Platinum melalui lagu Jepang mereka "Kawaii", yang kini telah menembus lebih dari 100 juta streaming.

Prestasi ini semakin memperkuat dominasi grup tersebut di pasar musik Jepang, setelah sebelumnya beberapa lagu mereka seperti "Perfect Night", "Eve, Psyche & The Bluebeard's Wife", dan "Smart" juga lebih dulu mengantongi sertifikasi RIAJ.

RIAJ sendiri memberikan sertifikasi streaming berdasarkan jumlah pemutaran lagu di berbagai platform digital. Kategori Gold diberikan untuk lagu yang melampaui 50 juta streaming, Platinum untuk 100 juta streaming, dan Double Platinum bagi lagu yang berhasil menembus 200 juta streaming di Jepang.

Pencapaian terbaru ini menunjukkan besarnya pengaruh ILLIT dan LE SSERAFIM di industri musik Jepang.