Joy Red Velvet Jadi Pengisi Suara Film Animasi Stitch Head 

JawaPos.com – Joy Red Velvet perluas kiprahnya di dunia hiburan dengan mengambil bagian dalam film animasi “Stitch Head”.
Dalam versi sulih suara Korea, Joy dipercaya mengisi suara Arabella, seorang gadis manusia yang berteman dengan para monster. Peran tersebut menjadi pengalaman pertama Joy sebagai pengisi suara dalam film animasi.
“Stitch Head” merupakan film animasi yang diadaptasi dari seri novel anak-anak karya penulis Inggris Guy Bass. Ceritanya mengikuti Stitch Head, monster pertama yang diciptakan seorang ilmuwan gila di sebuah kastel.
Bersama monster-monster lainnya, Stitch Head harus menghadapi ancaman ketika seorang pemimpin sirkus datang dengan rencana untuk menjual mereka.
Deretan pengisi suara Korea juga menghadirkan aktor Hwang Jung Min sebagai Fulbert, pemimpin sirkus yang menjadi sumber konflik dalam cerita, serta Choo Young Woo sebagai Stitch Head.
Menariknya, Hwang Jung Min dan Choo Young Woo juga menjalani pengalaman pertama mereka sebagai pengisi suara animasi melalui proyek ini.
Menurut laporan allkpop, Joy akan menghidupkan karakter Arabella, sosok manusia yang mampu berteman dengan para monster. Sementara itu, Jo Jae Yoon dan Shin Seung Tae turut bergabung dalam jajaran pengisi suara.
Tiga anggota UX1, yakni Giseop, Yeo Hoon Min, dan Kevin, juga masing-masing dipercaya menyuarakan karakter monster yang berbeda.
Film ini akan hadir di Korea dengan judul “The Little Monster of the Secret Castle” dan mengusung kisah fantasi monster yang cocok untuk musim gugur.
Kehadiran Joy menjadi salah satu perhatian menarik karena sang idol sebelumnya telah aktif di dunia musik dan akting, tetapi kini mencoba tantangan baru melalui pengisi suara animasi.
“Stitch Head” dijadwalkan mulai tayang di bioskop Korea pada 30 September 2026. Debut Joy sebagai pengisi suara sekaligus kolaborasinya dengan Hwang Jung Min dan Choo Young Woo membuat film animasi ini menghadirkan perpaduan suara dari sejumlah nama populer di industri hiburan Korea.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022