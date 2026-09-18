Joy Red Velvet Jadi Pengisi Suara Film Animasi Stitch Head 

Joy (x @rvelites)

JawaPos.com – Joy Red Velvet perluas kiprahnya di dunia hiburan dengan mengambil bagian dalam film animasi “Stitch Head”.

Dalam versi sulih suara Korea, Joy dipercaya mengisi suara Arabella, seorang gadis manusia yang berteman dengan para monster. Peran tersebut menjadi pengalaman pertama Joy sebagai pengisi suara dalam film animasi.

“Stitch Head” merupakan film animasi yang diadaptasi dari seri novel anak-anak karya penulis Inggris Guy Bass. Ceritanya mengikuti Stitch Head, monster pertama yang diciptakan seorang ilmuwan gila di sebuah kastel.

Bersama monster-monster lainnya, Stitch Head harus menghadapi ancaman ketika seorang pemimpin sirkus datang dengan rencana untuk menjual mereka.

Deretan pengisi suara Korea juga menghadirkan aktor Hwang Jung Min sebagai Fulbert, pemimpin sirkus yang menjadi sumber konflik dalam cerita, serta Choo Young Woo sebagai Stitch Head.

Menariknya, Hwang Jung Min dan Choo Young Woo juga menjalani pengalaman pertama mereka sebagai pengisi suara animasi melalui proyek ini.

Menurut laporan allkpop, Joy akan menghidupkan karakter Arabella, sosok manusia yang mampu berteman dengan para monster. Sementara itu, Jo Jae Yoon dan Shin Seung Tae turut bergabung dalam jajaran pengisi suara.

Tiga anggota UX1, yakni Giseop, Yeo Hoon Min, dan Kevin, juga masing-masing dipercaya menyuarakan karakter monster yang berbeda.

Film ini akan hadir di Korea dengan judul “The Little Monster of the Secret Castle” dan mengusung kisah fantasi monster yang cocok untuk musim gugur.

Kehadiran Joy menjadi salah satu perhatian menarik karena sang idol sebelumnya telah aktif di dunia musik dan akting, tetapi kini mencoba tantangan baru melalui pengisi suara animasi.