Film Ibuku Karya Eddie Cahyono Masuk Kompetisi Busan, Dibintangi Christine Hakim 

film ibuku (x @filmindosource)

JawaPos.com – Film “Ibuku” karya sutradara Eddie Cahyono mendapat perhatian internasional setelah terpilih dalam kompetisi Busan International Film Festival (BIFF) 2026.

Film yang dibintangi aktris senior Christine Hakim dan Ayushita Nugraha tersebut juga telah mendapatkan dukungan dari perusahaan penjualan internasional Asian Shadows untuk menangani hak distribusi globalnya.

“Ibuku” menjadi salah satu film Indonesia yang membawa cerita lokal ke panggung festival internasional. Kehadiran Christine Hakim sebagai pemeran utama turut menjadi daya tarik proyek tersebut, mengingat rekam jejaknya yang panjang di perfilman Indonesia.

Sementara itu, Ayushita Nugraha juga bergabung dalam jajaran pemain yang akan memperkuat cerita garapan Eddie Cahyono.

Menurut laporan Variety, Asian Shadows telah mengambil alih hak penjualan internasional Ibuku. Perusahaan tersebut akan memperkenalkan film Eddie Cahyono kepada pasar film global, membuka peluang bagi karya ini untuk menjangkau distributor dan penonton di luar Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan film menjelang penayangannya di Busan.

Masuknya Ibuku ke dalam kompetisi BIFF juga menjadi pencapaian penting bagi Eddie Cahyono. Festival film tersebut dikenal sebagai salah satu ajang perfilman terbesar di Asia dan menjadi tempat bertemunya sineas dari berbagai negara.

Kehadiran film Indonesia di salah satu program kompetisinya sekaligus memperlihatkan semakin luasnya ruang bagi karya sinema Indonesia untuk diperkenalkan kepada audiens internasional.

Bagi Christine Hakim, keterlibatannya dalam Ibuku kembali mempertemukannya dengan proyek film yang berpotensi mendapat perhatian global.

Sosoknya selama ini telah menjadi salah satu nama penting dalam perfilman Indonesia, sementara Eddie Cahyono dikenal melalui karya-karya yang mengangkat cerita dengan pendekatan personal dan kuat secara emosional. Kolaborasi keduanya menjadi salah satu alasan film ini menarik perhatian menjelang pemutarannya di Busan.

Dengan masuknya Ibuku ke kompetisi Busan International Film Festival 2026 dan ditanganinya penjualan global oleh Asian Shadows, film Eddie Cahyono kini memiliki kesempatan lebih besar untuk menjangkau pasar internasional.