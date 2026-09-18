Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Sabtu, 19 September 2026 | 04.00 WIB

Film Ibuku Karya Eddie Cahyono Masuk Kompetisi Busan, Dibintangi Christine Hakim 

film ibuku (x @filmindosource)

JawaPos.com – Film “Ibuku” karya sutradara Eddie Cahyono mendapat perhatian internasional setelah terpilih dalam kompetisi Busan International Film Festival (BIFF) 2026.

Film yang dibintangi aktris senior Christine Hakim dan Ayushita Nugraha tersebut juga telah mendapatkan dukungan dari perusahaan penjualan internasional Asian Shadows untuk menangani hak distribusi globalnya.

Ibuku” menjadi salah satu film Indonesia yang membawa cerita lokal ke panggung festival internasional. Kehadiran Christine Hakim sebagai pemeran utama turut menjadi daya tarik proyek tersebut, mengingat rekam jejaknya yang panjang di perfilman Indonesia.

Sementara itu, Ayushita Nugraha juga bergabung dalam jajaran pemain yang akan memperkuat cerita garapan Eddie Cahyono.

Menurut laporan Variety, Asian Shadows telah mengambil alih hak penjualan internasional Ibuku. Perusahaan tersebut akan memperkenalkan film Eddie Cahyono kepada pasar film global, membuka peluang bagi karya ini untuk menjangkau distributor dan penonton di luar Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan film menjelang penayangannya di Busan.

Masuknya Ibuku ke dalam kompetisi BIFF juga menjadi pencapaian penting bagi Eddie Cahyono. Festival film tersebut dikenal sebagai salah satu ajang perfilman terbesar di Asia dan menjadi tempat bertemunya sineas dari berbagai negara.

Kehadiran film Indonesia di salah satu program kompetisinya sekaligus memperlihatkan semakin luasnya ruang bagi karya sinema Indonesia untuk diperkenalkan kepada audiens internasional.

Bagi Christine Hakim, keterlibatannya dalam Ibuku kembali mempertemukannya dengan proyek film yang berpotensi mendapat perhatian global.

Sosoknya selama ini telah menjadi salah satu nama penting dalam perfilman Indonesia, sementara Eddie Cahyono dikenal melalui karya-karya yang mengangkat cerita dengan pendekatan personal dan kuat secara emosional. Kolaborasi keduanya menjadi salah satu alasan film ini menarik perhatian menjelang pemutarannya di Busan.

Dengan masuknya Ibuku ke kompetisi Busan International Film Festival 2026 dan ditanganinya penjualan global oleh Asian Shadows, film Eddie Cahyono kini memiliki kesempatan lebih besar untuk menjangkau pasar internasional.

Detail lebih lanjut mengenai jadwal pemutaran dan perjalanan distribusinya masih menjadi bagian yang dinantikan seiring persiapan film menuju Busan.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
9 Tahun Dikembangkan, Film Ibuku (My Mother) Tembus Kompetisi Utama Busan 2026 - Image
Music & Movie

9 Tahun Dikembangkan, Film Ibuku (My Mother) Tembus Kompetisi Utama Busan 2026

Minggu, 13 September 2026 | 20.57 WIB

Film Laut Bercerita: Reza Rahadian Jadi Biru Laut dalam Kisah Penuh Kehilangan - Image
Music & Movie

Film Laut Bercerita: Reza Rahadian Jadi Biru Laut dalam Kisah Penuh Kehilangan

Kamis, 17 September 2026 | 00.53 WIB

Film Terinspirasi Kasus Shinzo Abe Tak Dilanjutkan, Cerita Fiksi Picu Kontroversi  - Image
Music & Movie

Film Terinspirasi Kasus Shinzo Abe Tak Dilanjutkan, Cerita Fiksi Picu Kontroversi 

Sabtu, 19 September 2026 | 03.55 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore