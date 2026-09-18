Film Terinspirasi Kasus Shinzo Abe Tak Dilanjutkan, Cerita Fiksi Picu Kontroversi 

film shinzo abe (zapzee.net)

JawaPos.com – Proyek film Jepang yang terinspirasi dari kasus pembunuhan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dikabarkan batal diproduksi.

Kabar tersebut muncul setelah cerita film disebut menghadirkan plot fiksi yang menempatkan seorang pembunuh bayaran asal Korea sebagai pelaku sebenarnya di balik aksi pembunuhan.

Laporan mengenai pembatalan proyek ini kemudian memicu perhatian karena kasus yang menjadi inspirasinya masih tergolong sensitif.

Menurut laporan ZAPZEE, informasi mengenai proyek tersebut sebelumnya diberitakan oleh media Jepang Gendai Business pada 15 September.

Ceritanya disebut berpusat pada sebuah organisasi keagamaan yang merencanakan pembunuhan terhadap seorang perdana menteri Jepang yang sangat populer.

Meski mengambil inspirasi dari kasus nyata, film tersebut dikabarkan tidak akan mengadaptasi peristiwa pembunuhan Abe secara langsung, melainkan menggunakan karakter dan kejadian fiktif.

Dalam skenario yang dilaporkan, karakter yang terinspirasi dari Tetsuya Yamagami, pelaku yang telah dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan Abe, justru digambarkan sebagai kambing hitam.

Cerita tersebut disebut menampilkan sosok lain sebagai pelaku sebenarnya, yakni seorang pembunuh bayaran asal Korea yang disewa untuk menjalankan aksi tersebut. Plot inilah yang kemudian dilaporkan menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi kontroversi.

Proyek film tersebut juga sempat dikaitkan dengan aktor Jepang Masaki Suda. Ia dilaporkan menjadi salah satu kandidat untuk memerankan karakter yang terinspirasi dari Yamagami.

Namun, menurut laporan yang dikutip ZAPZEE, Suda disebut enggan mengambil peran tersebut. Proyek itu sendiri juga menghadapi kekhawatiran karena mengangkat kasus politik yang sensitif ketika proses hukum terkait kasus aslinya masih berlangsung.

Kasus yang menjadi inspirasi film tersebut terjadi pada 8 Juli 2022, ketika Shinzo Abe ditembak saat menyampaikan pidato kampanye di Nara. Abe kemudian meninggal dunia akibat luka yang dideritanya.

Tetsuya Yamagami selanjutnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam persidangan tingkat pertama dan mengajukan banding pada Februari 2026. Berdasarkan laporan terbaru yang dikutip ZAPZEE, proses banding tersebut masih berlangsung.

Dengan munculnya laporan mengenai karakter pembunuh bayaran asal Korea, proyek film tersebut akhirnya disebut tidak dilanjutkan. Detail resmi mengenai keputusan produksi dan alasan pembatalan belum dijelaskan secara langsung oleh pihak pembuat film dalam sumber yang dikutip.