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Leni Setya Wati
Jumat, 4 September 2026 | 22.08 WIB

Kabar Duka, Peter Cullen Pengisi Suara Optimus Prime Tutup Usia 

peter cullen (x @popbase)

JawaPos.com – Dunia perfilman dan pengisi suara kembali berduka setelah Peter Cullen, aktor suara legendaris yang dikenal sebagai pengisi suara Optimus Prime dalam Transformers, meninggal dunia di usia 85 tahun.

Menurut laporan The Chosun, Cullen meninggal di kediamannya di Los Angeles pada 27 Agustus. Sertifikat kematiannya mencatat henti jantung akibat henti pernapasan sebagai penyebab langsung, sementara penyebab yang mendasari disebut berkaitan dengan kanker ganas pada bagian bawah paru-parunya.

Upacara pemakaman Peter Cullen dijadwalkan berlangsung di Forest Lawn pada 9 September. Kepergiannya meninggalkan warisan panjang di dunia voice acting, terutama melalui karakter Optimus Prime yang telah menemani beberapa generasi penggemar Transformers.

Cullen pertama kali mengisi suara Optimus Prime dalam serial animasi Transformers pada era 1980-an dan kembali memerankannya dalam film animasi The Transformers: The Movie pada 1986.

Hampir dua dekade kemudian, suara khas Cullen kembali terdengar dalam film live-action Transformers garapan Michael Bay yang dirilis pada 2007.

Dengan suara berat dan tenang, ia berhasil memberikan identitas kuat pada Optimus Prime di layar lebar. Cullen kemudian terus menjadi suara Optimus Prime dalam berbagai film live-action, termasuk Transformers: Revenge of the Fallen (2009), Dark of the Moon (2011), Age of Extinction (2014), The Last Knight (2017), Bumblebee (2018), hingga Rise of the Beasts (2023).

Namun, warisan Peter Cullen tidak berhenti pada Optimus Prime. Ia juga sangat dikenal sebagai pengisi suara Eeyore, keledai dengan karakter murung dalam berbagai produksi animasi Disney Winnie the Pooh. Cullen mulai mengisi suara Eeyore sejak The New Adventures of Winnie the Pooh pada 1988 dan terus membawakan karakter tersebut selama bertahun-tahun.

Cullen juga memiliki pengalaman di balik karakter ikonik lainnya. Dalam film King Kong (1976), ia mengisi suara monster raksasa tersebut, sementara dalam Predator (1987), Cullen bertanggung jawab atas efek suara makhluk alien.

Kiprahnya yang panjang membuat namanya menjadi salah satu sosok penting dalam perkembangan seni pengisi suara di industri hiburan Amerika.

Atas kontribusinya yang luar biasa, Peter Cullen menerima Lifetime Achievement Award dari Television Academy dalam ajang 2023 Children’s & Family Emmy Awards.

Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi dunia voice acting, tetapi suara khasnya sebagai Optimus Prime dan Eeyore akan terus dikenang oleh penggemar di seluruh dunia.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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