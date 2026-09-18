Julián, Film Animasi tentang Anak yang Menemukan Keberanian Mengejar Mimpinya 

film animasi julian (variety)

JawaPos.com – Film animasi “Julián” hadirkan kisah tentang seorang anak yang berusaha menemukan keberanian untuk menjadi dirinya sendiri.

Film produksi Cartoon Saloon, studio asal Irlandia yang dikenal lewat film-film seperti Wolfwalkers, diadaptasi dari buku anak karya Jessica Love.

Ceritanya mengikuti Julián, seorang anak laki-laki keturunan Dominika-Amerika yang menemukan inspirasi setelah melihat sekelompok perempuan berbusana seperti putri duyung.

Julián mulai membayangkan dirinya sebagai sosok putri duyung yang anggun dan penuh warna. Imajinasi tersebut menjadi cara bagi Julián untuk mengekspresikan sisi dirinya yang selama ini ia simpan. Namun, keinginannya untuk tampil berbeda juga membuatnya harus berhadapan dengan rasa takut mengenai bagaimana orang-orang di sekitarnya akan menerima dirinya.

Kekuatan Julián terletak pada cara film ini menyampaikan tema penerimaan tanpa membuat ceritanya terasa berat. Visual yang penuh warna berpadu dengan pendekatan animasi yang lembut sehingga dunia Julián terasa seperti ruang aman bagi imajinasinya.

Menurut ulasan Variety, film ini memanfaatkan kisah sederhana tersebut untuk menghadirkan pengalaman emosional mengenai keberanian, identitas, dan penerimaan.

Alih-alih menjadikan konflik sebagai drama besar, film ini lebih banyak membangun emosi melalui hubungan Julián dengan orang-orang terdekatnya.

Sosok neneknya menjadi bagian penting dalam perjalanan tersebut, terutama ketika Julián berusaha memahami apakah dirinya bisa diterima tanpa harus menyembunyikan apa yang ia sukai. Pendekatan ini membuat film terasa dekat dengan penonton dari berbagai usia.

Sebagai film yang berangkat dari buku anak, “Julián” tidak hanya menawarkan visual menarik, tetapi juga pesan mengenai pentingnya memberikan ruang bagi anak untuk mengenal dirinya sendiri.

Imajinasi Julián bukan sekadar elemen fantasi, melainkan menjadi bagian dari prosesnya memahami siapa dirinya dan apa yang membuatnya bahagia.

Dengan gaya animasi khas Cartoon Saloon dan cerita yang menempatkan penerimaan sebagai inti perjalanan karakter, Julián menjadi tontonan yang membawa pesan hangat tanpa kehilangan sisi menghiburnya.