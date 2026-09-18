Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 19 September 2026 | 03.23 WIB

Julián, Film Animasi tentang Anak yang Menemukan Keberanian Mengejar Mimpinya 

film animasi julian (variety)

JawaPos.com – Film animasi “Julián” hadirkan kisah tentang seorang anak yang berusaha menemukan keberanian untuk menjadi dirinya sendiri.

Film produksi Cartoon Saloon, studio asal Irlandia yang dikenal lewat film-film seperti Wolfwalkers, diadaptasi dari buku anak karya Jessica Love.

Ceritanya mengikuti Julián, seorang anak laki-laki keturunan Dominika-Amerika yang menemukan inspirasi setelah melihat sekelompok perempuan berbusana seperti putri duyung.

Julián mulai membayangkan dirinya sebagai sosok putri duyung yang anggun dan penuh warna. Imajinasi tersebut menjadi cara bagi Julián untuk mengekspresikan sisi dirinya yang selama ini ia simpan. Namun, keinginannya untuk tampil berbeda juga membuatnya harus berhadapan dengan rasa takut mengenai bagaimana orang-orang di sekitarnya akan menerima dirinya.

Kekuatan Julián terletak pada cara film ini menyampaikan tema penerimaan tanpa membuat ceritanya terasa berat. Visual yang penuh warna berpadu dengan pendekatan animasi yang lembut sehingga dunia Julián terasa seperti ruang aman bagi imajinasinya.

Menurut ulasan Variety, film ini memanfaatkan kisah sederhana tersebut untuk menghadirkan pengalaman emosional mengenai keberanian, identitas, dan penerimaan.

Alih-alih menjadikan konflik sebagai drama besar, film ini lebih banyak membangun emosi melalui hubungan Julián dengan orang-orang terdekatnya.

Sosok neneknya menjadi bagian penting dalam perjalanan tersebut, terutama ketika Julián berusaha memahami apakah dirinya bisa diterima tanpa harus menyembunyikan apa yang ia sukai. Pendekatan ini membuat film terasa dekat dengan penonton dari berbagai usia.

Sebagai film yang berangkat dari buku anak, “Julián” tidak hanya menawarkan visual menarik, tetapi juga pesan mengenai pentingnya memberikan ruang bagi anak untuk mengenal dirinya sendiri.

Imajinasi Julián bukan sekadar elemen fantasi, melainkan menjadi bagian dari prosesnya memahami siapa dirinya dan apa yang membuatnya bahagia.

Dengan gaya animasi khas Cartoon Saloon dan cerita yang menempatkan penerimaan sebagai inti perjalanan karakter, Julián menjadi tontonan yang membawa pesan hangat tanpa kehilangan sisi menghiburnya.

Film ini memperlihatkan bahwa terkadang keberanian terbesar bukanlah menjadi seseorang yang berbeda, melainkan berani menunjukkan diri apa adanya kepada dunia.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Film Resident Evil Terbaru Tembus Skor 96 dari Rotten Tomatoes - Image
Music & Movie

Film Resident Evil Terbaru Tembus Skor 96 dari Rotten Tomatoes

Jumat, 18 September 2026 | 04.05 WIB

Mahershala Ali Tampil Memukau dalam Your Mother Your Mother Your Mother, Film Keluarga Spiritual - Image
Music & Movie

Mahershala Ali Tampil Memukau dalam Your Mother Your Mother Your Mother, Film Keluarga Spiritual

Kamis, 17 September 2026 | 21.38 WIB

The Odyssey Jadi Film Terlaris Universal Pictures Sepanjang Masa, Pendapatan Mencapai Rp 28 Triliun - Image
Zodiak

The Odyssey Jadi Film Terlaris Universal Pictures Sepanjang Masa, Pendapatan Mencapai Rp 28 Triliun

Rabu, 16 September 2026 | 01.55 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore