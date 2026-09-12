Doctor X Segera Tayang, Perubahan Kim Ji Won sebagai Dokter Jenius Jadi Sorotan 



JawaPos.com – Drama “Doctor X” yang dibintangi Kim Ji Won semakin menarik perhatian menjelang penayangannya.

Diadaptasi dari serial Jepang, drama medis noir ini mengikuti Gye Soo Jung, seorang dokter bedah jenius yang mengandalkan kemampuan medisnya untuk menghadapi sistem rumah sakit yang dipenuhi korupsi dan perebutan kekuasaan.

Salah satu daya tarik utama Doctor X adalah tema pemberantasan kejahatan dan ketidakadilan. Drama ini melanjutkan ciri khas SBS yang sebelumnya menghadirkan sejumlah cerita tentang karakter utama yang berani melawan sistem, seperti Taxi Driver, The Fiery Priest, dan The Judge from Hell.

Kali ini, konflik tersebut dipindahkan ke dunia medis sehingga perseteruan antara dokter dan institusi rumah sakit menjadi pusat cerita.

Kim Ji Won juga akan menunjukkan transformasi akting yang berbeda melalui karakter Gye Soo Jung. Sang dokter dikenal sangat berbakat dalam melakukan operasi dan tidak mudah menerima kegagalan maupun kompromi.

Keahliannya menjadi senjata utama ketika ia berhadapan dengan berbagai persoalan di Guseo University Hospital, termasuk praktik tidak adil dan perebutan kekuasaan di lingkungan medis.

Menurut laporan Soompi, daya tarik berikutnya datang dari jajaran pemain pendukung yang memperkuat konflik cerita.

Lee Jung Eun berperan sebagai Jang Hee Sook, kepala agen penyedia tenaga medis, sementara Son Hyun Joo memerankan direktur rumah sakit Bu Seung Kwon.

Ada pula Kim Woo Seok yang berperan sebagai Park Tae Kyung, seorang dokter magang yang turut terlibat dalam berbagai konflik di rumah sakit.

Kombinasi antara kasus medis berisiko tinggi, konflik kekuasaan, serta karakter utama yang berani menentang sistem membuat Doctor X menawarkan warna berbeda dari drama medis pada umumnya.

Kehadiran Kim Ji Won sebagai dokter jenius yang tidak takut menghadapi ketidakadilan juga menjadi salah satu alasan terbesar drama ini layak dinantikan.