Doctor X Rilis Teaser Baru, Kim Ji Won Tampil sebagai Dokter Misterius

JawaPos.com – Drama medis terbaru “Doctor X” makin menarik perhatian setelah merilis teaser terbaru yang memperlihatkan transformasi Kim Ji Won sebagai dokter bedah jenius dengan sisi berbahaya.

Drama ini merupakan adaptasi dari serial Jepang populer dengan judul yang sama dan mengusung genre medical noir.

Ceritanya berpusat pada Gye Soo Jung, seorang ahli bedah luar biasa yang mengandalkan kemampuan medisnya untuk menghadapi lingkungan rumah sakit yang dipenuhi korupsi.

Dalam teaser, Gye Soo Jung diperlihatkan mengucapkan Sumpah Hipokrates dengan cara yang tidak biasa.

Berbeda dari lulusan sekolah kedokteran lainnya yang berkumpul di auditorium, ia justru berdiri seorang diri saat mengucapkan sumpah sebagai dokter. Momen tersebut langsung memunculkan rasa penasaran mengenai masa lalu karakter yang diperankan Kim Ji Won.

Sosok Gye Soo Jung kemudian diperlihatkan menjalani operasi tanpa sedikit pun keraguan. Namun, kemampuan luar biasanya juga berjalan beriringan dengan sisi yang berbahaya.

Ia bahkan menghadapi situasi ketika seseorang mencekiknya. Julukan “dokter paling berbahaya” dalam teaser semakin memperkuat gambaran karakter yang memiliki obsesi besar terhadap dunia bedah.