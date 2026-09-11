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Aulia Ramadhani
Jumat, 11 September 2026 | 14.53 WIB

3 Alasan Harus Saksikan Drama Mendatang Kim Ji Won, Doctor X

Kim Ji Won. Sumber foto: Soompi - Image

Kim Ji Won. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Peran Kim Ji Won dalam Fight My Way saja sudah menarik perhatian, apalagi dalam drama Korea terbaru bertajuk Doctor X.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (11/9), kini drama itu siap untuk penayangan perdananya yang sangat dinantikan

Diadaptasi dari serial Jepang populer dengan judul yang sama, drama medis bergenre noir ini mengisahkan sosok Doctor X, Gye Soo Jung (Kim Ji Won), berikut alasan harus menontonnya

1. Drama mendebarkan tentang menindak kejahatan

Drama mendebarkan yang berpusat pada tokoh utama yang melawan korupsi dan menindak kejahatan, di mana Gye Soo Jung berhadapan dengan institusi medis yang sangat korup.

2. Transformasi akting Kim Ji Won menjadi ahli bedah jenius

Di sini, sosok Gye Soo Jung dan perjuangannya melawan korupsi di Rumah Sakit Universitas Guseo, tempat perebutan kekuasaan terjadi dengan sengit.

Saat ia menantang institusi medis melalui keahlian bedahnya, operasi-operasi berisiko tinggi yang dilakukannya juga akan memegang peranan penting dalam drama ini.

Berlatar situasi tersebut, transformasi Kim Ji Won menjadi Gye Soo Jung menjadi poin kunci lain yang patut disaksikan.

3. Jajaran pemain hebat yang menghidupkan karakter

Editor: Setyo Adi Nugroho
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