Kim So Hyun Terjebak Krisis Akademik Jelang Kelulusan dalam Drama Romantis 'Between Steps'

Kim So Hyun dalam Between Steps (Soompi)
JawaPos.com – Kim So Hyun menghadapi krisis menjelang kelulusan kuliahnya dalam drama romantis terbaru ENA berjudul “Between Steps”.
Dilansir dari laman Soompi pada Jum’at (18/9), Drama tersebut mengisahkan Im Yoo Jin, seorang mahasiswi pascasarjana jurusan fesyen yang menemukan arah baru dalam kehidupannya setelah sempat kehilangan tujuan.
Dalam foto terbaru yang dirilis, Kim So Hyun tampil sebagai Im Yoo Jin yang terlihat serius menjalani kehidupan perkuliahannya. Ia digambarkan tengah memilih pakaian di depan lemari yang dipenuhi kain serta memeriksa tugas kuliah dengan ekspresi penuh perhatian.
Namun, kehidupan Im Yoo Jin berubah ketika sebuah insiden tak terduga membuatnya dicap sebagai pembuat onar di departemennya.
Kondisi tersebut membuat peluangnya untuk melanjutkan studi pascasarjana di bidang fesyen terancam sehingga ia menghadapi krisis dalam perjalanan kariernya.
Jelang kelulusan, Im Yoo Jin yang biasanya ceria terlihat tegang dan berusaha menahan emosinya ketika menghadapi situasi yang tidak terduga.
Di tengah masa sulit tersebut, ia kemudian bertemu dengan Park Min Jae, seorang mantan perenang yang kehilangan kaki kanannya akibat penyakit dan memperkenalkannya pada dunia robotika.
Kim So Hyun mengatakan bahwa cerita “Between Steps” terasa realistis dan jujur ketika pertama kali membaca naskahnya.
Kim Soo Hyun juga menegaskan bahwa drama tersebut menggunakan genre romantis untuk menggambarkan kehidupan manusia sehingga membuatnya penasaran dengan perkembangan cerita selanjutnya.
Drama ini merupakan karya mendiang sutradara Ahn Pan Seok yang sebelumnya menyutradarai sejumlah drama, termasuk “Something in the Rain”, “One Spring Night”, dan “The Midnight Romance in Hagwon”. “Between Steps” dijadwalkan tayang perdana pada 5 Oktober.
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