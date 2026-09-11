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Aulia Ramadhani
Jumat, 11 September 2026 | 14.29 WIB

Simak Kisah Cinta Kim So Hyun dan Choo Young Woo dalam Teaser Drama Baru Between Steps

Kim So Hyun dan Choo Young Woo. (Soompi) - Image

Kim So Hyun dan Choo Young Woo. (Soompi)

JawaPos.com – Chemistry antara aktris Korea Kim So Hyun dan Choo Young Woo akan siap mendebarkan hati dalam drama Between Steps

Dikutip dari Soompi, Jum’at (11/9), drama karya mendiang sutradara Ahn Pan Seok ini menyoroti perjalanan cinta Park Min Jae (Choo Young Woo), mantan atlet renang yang kehilangan kaki kanannya akibat penyakit, dan Im Yoo Jin (Kim So Hyun).

Kemudian ia diceritakan sebagai seorang mahasiswa pascasarjana yang menemukan jalan hidup baru setelah sempat merasa kehilangan arah.

Teaser menunjukkan momen saat Park Min Jae dengan berani berkata kepada Im Yoo Jin yang terkejut, "Aku menyukaimu."

Menariknya, terdengar suara seseorang bertanya kepada Im Yoo Jin, "Apakah kau jatuh cinta pada pandangan pertama seolah itu adalah takdir?"

Im Yoo Jin kemudian menyatakan perasaannya dengan mengakui bahwa ia juga menyukai Park Min Jae.

Membuat berdebar, Park Min Jae mengungkapkan perasaannya dengan berkata, "Bagiku, kau itu seperti matahari sangat menyengat."

Sementara itu, poster baru tersebut menampilkan Park Min Jae dan Im Yoo Jin yang sama-sama tersenyum saat duduk berdampingan di kampus sambil menyantap es krim.

Slogan dalam poster tersebut berbunyi, "Kisah cinta yang pedas, pahit, dan manis dari dua anak muda yang belum berpengalaman dalam hal cinta."

Jika penasaran, drama Korea Between Steps akan tayang perdana pada 5 Oktober pukul 22.00 KST, tungguin ya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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