Curi Perhatian,Pembacaan Naskah Drama Between Steps dihadiri Kim So Hyun dan Choo Young Woo

JawaPos.com - Kim So Hyun dan Choo Young Woo siap menunjukkan chemistry lewat drama Korea baru bertajuk Between Steps yang akan tayang perdana pada 5 Oktober.

Dilansir dari Soompi Minggu, (6/9), telah merilis video dan foto-foto baru di balik layar dari sesi pembacaan naskah pertamanya, drama ini menarik perhatian.

Proyek terbaru dari mendiang sutradara Ahn Pan Seok, ini mengisahkan antara Park Min Jae (Choo Young Woo), mantan perenang yang kehilangan kaki kanannya akibat penyakit.

Kemudian Im Yoo Jin (Kim So Hyun), yang menemukan jalan baru sebagai mahasiswa pascasarjana setelah sempat merasa kehilangan arah.

Sebelum kehilangan salah satu kakinya, Park Min Jae (Choo Young Woo), seorang mahasiswa doktoral yang dulunya merupakan perenang kompetitif saat SMA karena penyakit.

Menghadirkan keseruan, Kim So Hyun berperan sebagai Im Yoo Jin, anggota baru di laboratorium penelitian Min Jae.

Choo Young Woo memperkenalkan sosok Min Jae dengan berkata, "Min Jae kehilangan salah satu kakinya akibat osteosarkoma dan harus merelakan mimpinya menjadi perenang.