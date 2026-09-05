Yim Si Wan dan Seol In Ah Berperan di Drama Love In Disguise, Intip Tanggal Tayangnya!

Yim Si Wan dan Seol In Ah. (Soompi)
JawaPos.com - Makin melejit semenjak membintangi Twinkling Watermelon, aktris Korea Seol In Ah akan berperan di drama Love in Disguise, yang tayang dalam waktu dekat.
Dilansir dari Soompi, Satu (5/9), bersiap untuk penayangan perdananya pada 19 Oktober pukul 20.50 KST., ia akan beradu akting dengan Yim Si Wan.
Nantinya drama thriller romantis ini mengisahkan tentang pewaris chaebol (konglomerat) generasi ketiga yang arogan dan menjadi tersangka pembunuhan.
Kemudian seorang mantan anggota pasukan khusus yang menyamar sebagai sekretaris pribadinya untuk menyelidiki pria tersebut.
Drama ini diadaptasi dari novel web dan webtoon populer berjudul Why Don’t You Know She’s a Woman? (judul literal).
Menariknya, Love in Disguise merilis foto-foto dari sesi pembacaan naskah drama yang dihadiri oleh sutradara Park Dan Hee, penulis naskah Moon Soo Jung, serta pemerannya Yim Si Wan, Seol In Ah, Kim Jung Hyun, Yeonwoo, dan lainnya.
Karakter Yoon Yi Jun, pewaris Taegang Group, konglomerat papan atas di dunia bisnis, akan diperankan Yim Si Wan.
Jadi mantan anggota pasukan khusus yang menyamar sebagai sekretaris Yoon Yi Jun, Seol In Ah memerankan Kang Jae Hee
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Jawa Pos
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