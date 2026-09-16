Love in Disguise Rilis Poster Perdana, Chemistry Yim Si-wan dan Seol In-ah Bikin Penasaran

yim si wan (x @soompi)
JawaPos.com – Drama “Love in Disguise” mulai meningkatkan rasa penasaran penonton lewat poster perdana yang menampilkan Yim Si-wan dan Seol In-ah dalam situasi tidak biasa.
Keduanya terlihat terikat oleh sebuah borgol dalam jarak yang sangat dekat, memberikan gambaran awal mengenai hubungan rumit yang akan berkembang di tengah cerita penuh misteri.
Yim Si-wan berperan sebagai Yoon Yi Jun, pewaris generasi ketiga Taegang Group yang dikenal memiliki kemampuan bisnis, penampilan, dan status sosial yang nyaris sempurna. Namun, kehidupannya berubah setelah ia menjadi tersangka dalam sebuah kasus pembunuhan.
Sementara itu, Seol In-ah memerankan Kang Jae Hee, mantan anggota pasukan khusus yang menyamar sebagai sekretaris pribadi Yi Jun demi menyelidiki kasus tersebut.
Poster terbaru memperlihatkan keduanya berdiri berdampingan dengan ekspresi tenang meski tangan mereka terhubung oleh borgol. Kedekatan tersebut seolah menggambarkan hubungan yang semakin sulit dipisahkan antara seorang tersangka dan penyelidiknya.
Tagline poster juga memberikan sentuhan romantis sekaligus misterius, dengan kalimat yang mengisyaratkan bahwa Yi Jun bersalah karena membuat hati seseorang berdebar.
Menurut laporan Soompi, Love in Disguise merupakan romance thriller yang diadaptasi dari webtoon dan web novel populer Why Don’t You Know She’s a Woman?.
Kisahnya memadukan penyelidikan kasus pembunuhan, penyamaran, komedi, serta romansa antara seorang pewaris chaebol yang sensitif dan perfeksionis dengan sekretaris yang sebenarnya merupakan penyelidik.
Dinamika keduanya diperkirakan menjadi salah satu daya tarik utama drama. Di satu sisi, Yi Jun adalah sosok yang terbiasa mengendalikan segala sesuatu dan tidak mentoleransi kesalahan.
Di sisi lain, Jae Hee memiliki kemampuan bertarung serta pengalaman militer yang membuatnya jauh lebih tangguh daripada yang terlihat. Pertemuan mereka pun berpotensi menghasilkan ketegangan sekaligus momen romantis yang tidak terduga.
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Jawa Pos
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