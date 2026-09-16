Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Kamis, 17 September 2026 | 02.01 WIB

Love in Disguise Rilis Poster Perdana, Chemistry Yim Si-wan dan Seol In-ah Bikin Penasaran

yim si wan (x @soompi) - Image

yim si wan (x @soompi)

JawaPos.com – Drama “Love in Disguise” mulai meningkatkan rasa penasaran penonton lewat poster perdana yang menampilkan Yim Si-wan dan Seol In-ah dalam situasi tidak biasa.

Keduanya terlihat terikat oleh sebuah borgol dalam jarak yang sangat dekat, memberikan gambaran awal mengenai hubungan rumit yang akan berkembang di tengah cerita penuh misteri.

Yim Si-wan berperan sebagai Yoon Yi Jun, pewaris generasi ketiga Taegang Group yang dikenal memiliki kemampuan bisnis, penampilan, dan status sosial yang nyaris sempurna. Namun, kehidupannya berubah setelah ia menjadi tersangka dalam sebuah kasus pembunuhan.

Sementara itu, Seol In-ah memerankan Kang Jae Hee, mantan anggota pasukan khusus yang menyamar sebagai sekretaris pribadi Yi Jun demi menyelidiki kasus tersebut.

Poster terbaru memperlihatkan keduanya berdiri berdampingan dengan ekspresi tenang meski tangan mereka terhubung oleh borgol. Kedekatan tersebut seolah menggambarkan hubungan yang semakin sulit dipisahkan antara seorang tersangka dan penyelidiknya.

Tagline poster juga memberikan sentuhan romantis sekaligus misterius, dengan kalimat yang mengisyaratkan bahwa Yi Jun bersalah karena membuat hati seseorang berdebar.

Menurut laporan Soompi, Love in Disguise merupakan romance thriller yang diadaptasi dari webtoon dan web novel populer Why Don’t You Know She’s a Woman?.

Kisahnya memadukan penyelidikan kasus pembunuhan, penyamaran, komedi, serta romansa antara seorang pewaris chaebol yang sensitif dan perfeksionis dengan sekretaris yang sebenarnya merupakan penyelidik.

Dinamika keduanya diperkirakan menjadi salah satu daya tarik utama drama. Di satu sisi, Yi Jun adalah sosok yang terbiasa mengendalikan segala sesuatu dan tidak mentoleransi kesalahan.

Di sisi lain, Jae Hee memiliki kemampuan bertarung serta pengalaman militer yang membuatnya jauh lebih tangguh daripada yang terlihat. Pertemuan mereka pun berpotensi menghasilkan ketegangan sekaligus momen romantis yang tidak terduga.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Intip Karakter Yim Si Wan yang Perfeksionis serta Penyayang di Rumah dalam Drama Love In Disguise - Image
Music & Movie

Intip Karakter Yim Si Wan yang Perfeksionis serta Penyayang di Rumah dalam Drama Love In Disguise

Rabu, 16 September 2026 | 13.36 WIB

Yim Si Wan dan Seol In Ah Berperan di Drama Love In Disguise, Intip Tanggal Tayangnya! - Image
Music & Movie

Yim Si Wan dan Seol In Ah Berperan di Drama Love In Disguise, Intip Tanggal Tayangnya!

Minggu, 6 September 2026 | 02.57 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore