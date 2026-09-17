Minho SHINee Pecahkan Rekor Penjualan Mini Album Solo 'Make it hot' Sebanyak 75.235 Kopi

Minho SHINee (Instagram @smtown)
JawaPos.com – Minho SHINee mencatat pencapaian baru dalam karier solonya setelah mini album terbaru Make it hot meraih penjualan minggu pertama tertinggi.
Dilansir dari laman Soompi pada Kamis (17/9), Mini album tersebut dirilis pada pekan lalu bersama lagu utama yang juga berjudul “Make it hot”.
Berdasarkan data Hanteo Chart, Make it hot terjual sebanyak 75.235 kopi selama periode 7 hingga 13 September.
Pencapaian tersebut sekaligus melampaui rekor penjualan minggu pertama sebelumnya yang diraih album penuh pertama Minho, CALL BACK, sebanyak 74.759 kopi.
Rekor terbaru ini menunjukkan peningkatan penjualan Minho dibandingkan rilisan sebelumnya dalam periode penjualan minggu pertama. Make it hot berhasil menambah 476 kopi dari pencapaian CALL BACK yang sebelumnya menjadi rekor tertinggi dalam karier solo Minho.
Album penuh CALL BACK dirilis dua tahun sebelum mini album terbaru tersebut dan sebelumnya memegang posisi sebagai rilisan dengan penjualan minggu pertama terbanyak.
Dengan pencapaian tersebut, Make it hot kini menjadi album Minho dengan penjualan minggu pertama tertinggi berdasarkan data Hanteo Chart.
Comeback terbaru ini menjadi bagian dari aktivitas Minho sebagai solois sekaligus melanjutkan perjalanan musiknya di luar kegiatan bersama SHINee.
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Jawa Pos
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