Agensi Onew SHINee Klarifikasi Keterlibatan dalam Kasus ‘Injection Auntie’

JawaPos.com – Agensi Onew SHINee akhirnya memberikan penjelasan terkait keterlibatan sang idol dalam kasus kontroversial yang melibatkan sosok yang dikenal sebagai “Injection Auntie”.

Mengutip laporan Soompi, Griffin Entertainment menyampaikan pernyataan setelah Onew menjalani pemeriksaan polisi terkait dugaan prosedur medis ilegal yang dilakukan oleh sosok tersebut.

Dalam pernyataannya, Griffin Entertainment menjelaskan bahwa Onew sebelumnya mengunjungi sebuah klinik setelah mendapat rekomendasi dari seorang kenalan.

Menurut agensi, tujuan kunjungan tersebut adalah perawatan kulit. Saat itu, Onew memahami individu yang bersangkutan sebagai dokter atau tenaga medis yang bekerja dengan klinik tersebut dan tidak memiliki alasan untuk mencurigai keabsahan lisensi medis maupun prosedur yang diberikan.

Agensi juga menegaskan bahwa Onew telah menyampaikan fakta yang ia ketahui selama pemeriksaan polisi pada Mei lalu.

Karena proses penyelidikan masih berlangsung, Griffin Entertainment meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi ataupun spekulasi yang tidak sesuai dengan fakta.

Kasus ini bermula dari penyelidikan terhadap sosok “Injection Auntie”, yang diduga tidak memiliki lisensi medis domestik tetapi memberikan suntikan infus serta obat resep, termasuk antidepresan, kepada sejumlah orang.