Agensi Onew SHINee Klarifikasi Keterlibatan dalam Kasus ‘Injection Auntie’

onew (x @onew_griffin)
JawaPos.com – Agensi Onew SHINee akhirnya memberikan penjelasan terkait keterlibatan sang idol dalam kasus kontroversial yang melibatkan sosok yang dikenal sebagai “Injection Auntie”.
Mengutip laporan Soompi, Griffin Entertainment menyampaikan pernyataan setelah Onew menjalani pemeriksaan polisi terkait dugaan prosedur medis ilegal yang dilakukan oleh sosok tersebut.
Dalam pernyataannya, Griffin Entertainment menjelaskan bahwa Onew sebelumnya mengunjungi sebuah klinik setelah mendapat rekomendasi dari seorang kenalan.
Menurut agensi, tujuan kunjungan tersebut adalah perawatan kulit. Saat itu, Onew memahami individu yang bersangkutan sebagai dokter atau tenaga medis yang bekerja dengan klinik tersebut dan tidak memiliki alasan untuk mencurigai keabsahan lisensi medis maupun prosedur yang diberikan.
Agensi juga menegaskan bahwa Onew telah menyampaikan fakta yang ia ketahui selama pemeriksaan polisi pada Mei lalu.
Karena proses penyelidikan masih berlangsung, Griffin Entertainment meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi ataupun spekulasi yang tidak sesuai dengan fakta.
Kasus ini bermula dari penyelidikan terhadap sosok “Injection Auntie”, yang diduga tidak memiliki lisensi medis domestik tetapi memberikan suntikan infus serta obat resep, termasuk antidepresan, kepada sejumlah orang.
Polisi sebelumnya menyelidiki dugaan prosedur tersebut setelah nama komedian Park Na Rae terseret dalam kasus ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!