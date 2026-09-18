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Leni Setya Wati
Jumat, 18 September 2026 | 12.29 WIB

Kim Ji Hun Muncul di “Flex x Cop 2”, Penampilannya Bikin Episode Akhir Makin Tegang

kim ji hun (x @soompi) - Image

kim ji hun (x @soompi)

JawaPos.com – Kim Ji Hun membuat penampilan spesial dalam drama “Flex x Cop 2”. Kehadirannya menjadi salah satu kejutan menjelang episode-episode terakhir drama yang dibintangi Ahn Bo Hyun tersebut.

Tim produksi bahkan telah merilis still cut yang memperlihatkan transformasi Kim Ji Hun dengan penampilan penuh misteri.

Kim Ji Hun terlihat mengenakan kemeja putih dengan rambut ditata rapi ke belakang. Namun, penampilan elegan tersebut justru berbanding terbalik dengan kondisi pakaiannya yang dipenuhi bercak darah.

Darah juga terlihat di bagian belakang leher dan pipinya, sementara tatapan tajamnya ke arah sesuatu di luar layar membuat suasana terasa semakin menegangkan.

Flex x Cop 2” kembali menghadirkan Ahn Bo Hyun sebagai Jin Yi Soo, pewaris generasi ketiga keluarga chaebol yang memanfaatkan kekayaan dan koneksinya untuk membantu memecahkan berbagai kasus.

Musim kedua juga memperkenalkan Jung Eun Chae sebagai Joo Hye Ra, detektif senior yang menjadi pemimpin baru tim Jin Yi Soo.

Menurut laporan Soompi, hingga kini detail mengenai karakter yang akan diperankan Kim Ji Hun masih dirahasiakan.

Hal tersebut membuat kemunculannya semakin menarik karena sang aktor sebelumnya telah menunjukkan kemampuan memainkan karakter dengan sisi baik maupun jahat.

Editor: Novia Tri Astuti
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