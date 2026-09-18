Kim Ji Hun Muncul di “Flex x Cop 2”, Penampilannya Bikin Episode Akhir Makin Tegang

kim ji hun (x @soompi)
JawaPos.com – Kim Ji Hun membuat penampilan spesial dalam drama “Flex x Cop 2”. Kehadirannya menjadi salah satu kejutan menjelang episode-episode terakhir drama yang dibintangi Ahn Bo Hyun tersebut.
Tim produksi bahkan telah merilis still cut yang memperlihatkan transformasi Kim Ji Hun dengan penampilan penuh misteri.
Kim Ji Hun terlihat mengenakan kemeja putih dengan rambut ditata rapi ke belakang. Namun, penampilan elegan tersebut justru berbanding terbalik dengan kondisi pakaiannya yang dipenuhi bercak darah.
Darah juga terlihat di bagian belakang leher dan pipinya, sementara tatapan tajamnya ke arah sesuatu di luar layar membuat suasana terasa semakin menegangkan.
“Flex x Cop 2” kembali menghadirkan Ahn Bo Hyun sebagai Jin Yi Soo, pewaris generasi ketiga keluarga chaebol yang memanfaatkan kekayaan dan koneksinya untuk membantu memecahkan berbagai kasus.
Musim kedua juga memperkenalkan Jung Eun Chae sebagai Joo Hye Ra, detektif senior yang menjadi pemimpin baru tim Jin Yi Soo.
Menurut laporan Soompi, hingga kini detail mengenai karakter yang akan diperankan Kim Ji Hun masih dirahasiakan.
Hal tersebut membuat kemunculannya semakin menarik karena sang aktor sebelumnya telah menunjukkan kemampuan memainkan karakter dengan sisi baik maupun jahat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022