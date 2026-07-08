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Aulia Ramadhani
Rabu, 8 Juli 2026 | 16.12 WIB

Terlihat Sempurna, Apa yang Terjadi dalam Hubungan Kim Hye Soo dan Kim Ji Hun? Tonton Drama The Affair Was Just the Beginning

Kim Hye Soo dan Kim Ji Hun. Sumber foto: Soompi - Image

Kim Hye Soo dan Kim Ji Hun. Sumber foto: Soompi

Jawapos.com - Kim Hye Soo dan Kim Ji Hun siap menghibur penggemar lewat drama Korea baru bertajuk The Affair Was Just the Beginning yang tayang perdana pada 31 Juli pukul 20.00 KST

Dikutip dari Soompi, Rabu (8/7), chemistry keduanya akan dihadirkan di drama tentang reaksi berantai yang berputar-putar ketika pasangan influencer populer, ia telah menjual citra keluarga bahagia.

Mereka juga mengalami perceraian yang sengit hingga terlibat dalam rahasia besar yang membuat perselingkuhan pun tampak sepele.

Tak perlu diragukan, Kim Hye Soo memerankan Kyung Hee sementara Kim Ji Hun berperan sebagai Jae Hong, pasangan influencer yang dicintai.

Terlihat dalam cuplikan, Kyung Hee, CEO sukses dari perusahaan desain interior dan seorang influencer populer, menampilkan keanggunan

Saat Kyung Hee menghadapi krisis tak terduga di puncak kesuksesannya, perhatian terfokus pada pilihannya saat ia berjuang untuk melindungi kehidupannya agar tidak hancur.

Kemudian Jae Hong adalah suami Kyung Hee yang lebih muda, ia tersenyum seolah menikmati kehidupan sehari-hari yang santai di lingkungan perumahan mewah,

Terlihat juga ekspresi membeku seolah-olah ia telah menyaksikan kejadian mengejutkan di tengah malam.

Chemistry mereka juga menarik perhatian, dengan Kim Hye Soo berbagi, “Pada suatu saat, saya menonton monitor dan melihat Jae Hong sendiri, aku senang melihat sisi baru Kim Ji Hun.”

Kim Ji Hun menambahkan, “Kim Hye Soo selalu datang dengan persiapan untuk memberikan penampilan yang melebihi apa yang tertulis dalam naskah.”

Editor: Setyo Adi Nugroho
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