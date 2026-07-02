Kim Ji Hun dan Park Ju Hyun akan Bintangi Drama Komedi Romantis Sigor Amour?

JawaPos.com - Siap-siap, aktor Korea Kim Ji Hun dan Park Ju Hyun mungkin akan beradu akting dalam drama baru Sigor Amour (judul literal).

Dilansir dari Soompi, Kamis (2/7), kini penggemar tak sabar menyaksikan chemistry keduanya, mengingat nmereka telah lama berkecimpung di dunia hiburan.

Di sisi lain, STARNEWS secara terpisah melaporkan bahwa Park Ju Hyun juga akan membintangi serial tersebut.

Agensi Kim Ji Hun mengkonfirmasi keterlibatannya dan menyatakan, “Pengambilan gambar dijadwalkan akan dimulai pada paruh kedua tahun ini.”

Mengenai kabar tersebut, agensi aktris Park Ju Hyun belum menanggapi laporan keterlibatan tersebut.

Jadi hal menarik, Sigor Amour merupakan sebuah drama komedi romantis 12 episode yang berlatar di pasar tradisional di Kabupaten Myeongsan, Provinsi Chungcheong Selatan.

Makin sayang untuk dilewatkan, drama ini mengisahkan seorang pengacara penagihan utang realistis untuk bertahan hidup.