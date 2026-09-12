Ahn Bo Hyun jadi Tersangka Pembunuhan dalam Drama Flex x Cop 2, Begini Ceritanya

Pemeran Flex x Cop 2 . Sumber foto: Soompi
JawaPos.com – Kejutkan penggemar, drama Korea bertajuk Flex x Cop 2, selalu menampilkan aksi menantang Ahn Bo Hyun.
Dikutip dari Soompi, Sabtu (12/9), ia menjadi Jin Yi Soo, pewaris chaebol generasi ketiga yang memanfaatkan kekayaan dan koneksinya untuk penyelidikan menemui jalan buntu.
Di episode sebelumnya, Jin Yi Soo sedang tidur di rumah ketika ia terbangun dan mendapati noda darah pada pakaian serta tangannya.
Terjadi hal mengejutkan, temannya Kim Young Hwan (Choi Dong Gu) ditemukan tewas bersimbah darah di sofa ruang tamu.
Kemudian tim Kejahatan Berat 1 kemudian tiba dan mendapati Jin Yi Soo berdiri di dekat jenazah dengan raut wajah bingung.
Dengan linglung, Jin Yi Soo terlihat digiring melewati kerumunan wartawan dengan kedua lengannya dipegang oleh petugas kepolisian, ia tetap bungkam dengan ekspresi tegang.
Merasa bingung, tim Kejahatan Berat 1 juga terkejut ketika rekan mereka yang dapat diandalkan, Jin Yi Soo, berubah status menjadi tersangka pembunuhan.
Kemudian ketua tim Joo Hye Ra menunjukkan ekspresi penuh penderitaan dan kehancuran batin, sementara Park Jun Young (Kang Sang Jun) dan Choi Kyung Jin (Kim Shin Bi) juga merasakan hal sama
Tanda-tanda adanya masalah pada diri Jin Yi Soo sebenarnya sudah mulai muncul bahkan sebelum insiden terbaru ini.
Gejala kepanikannya kian memburuk, dan setelah terbangun mendapati rumahnya dalam keadaan sangat berantakan.
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