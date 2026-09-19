Momen Hangat V BTS di Konser Arlington, Balas Pesan Fan dengan Bahasa Isyarat

v bts (x @btsvchartdata)

JawaPos.com – V BTS tunjukkan perhatian kepada penggemar lewat sebuah momen mengharukan di konser BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ di Arlington, Amerika Serikat.

Menurut laporan allkpop, V melihat seorang penggemar yang membawa papan bertuliskan, “I'M DEAF but I can FEEL the MUSIC.”

Sebagai respons, V kemudian menyampaikan lirik lagu “Please” menggunakan bahasa isyarat dengan gerakan tangan yang ekspresif agar sang penggemar tetap dapat menikmati penampilannya.

Momen tersebut menjadi semakin berkesan karena V tidak sekadar melanjutkan penampilan, tetapi secara langsung merespons pesan yang disampaikan penggemar dari area penonton.

Starnews melaporkan bahwa fan tersebut kemudian membagikan rekaman momen itu di media sosial dan menuliskan pesan penuh kasih setelah menerima gestur dari sang idol.

Perhatian V terhadap penggemar dengan gangguan pendengaran bukanlah hal baru. Menurut allkpop, V sebelumnya beberapa kali menggunakan bahasa isyarat dalam berbagai kesempatan, termasuk saat BTS berpartisipasi dalam Dear Class of 2020 pada 2020 serta ketika mempromosikan lagu “Butter” pada 2021.

Dalam rangkaian konser ARIRANG, ia juga terlihat menggunakan gerakan intuitif untuk menggambarkan bagian lirik lagu “Into the Sun”.

Momen tersebut juga memiliki konteks personal bagi V. Pada Agustus 2026, ia mengungkap dalam siaran langsung Weverse bahwa pendengarannya pada salah satu telinganya telah menurun selama sekitar dua setengah tahun.

Yonhap News Agency melaporkan bahwa V mengatakan kemampuan pendengaran telinga tersebut berada sekitar 30 persen dibandingkan telinga lainnya dan ia sedang menjalani pengobatan serta rutin mengunjungi rumah sakit.

Kisah V dan penggemar tersebut pun memperlihatkan bagaimana komunikasi di atas panggung dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk bahasa isyarat.

Alih-alih hanya mengandalkan suara, V menggunakan gerakan yang mudah dipahami untuk menyampaikan bagian lagu kepada penggemar yang tidak dapat mendengarnya secara penuh.

Starnews menyebut momen tersebut sebagai penampilan yang menyentuh bagi penggemar dengan gangguan pendengaran.

Penampilan V di Arlington sendiri merupakan bagian dari rangkaian tur dunia BTS ‘ARIRANG’. Momen singkat antara V dan penggemar tersebut kemudian menjadi perhatian di media sosial karena menunjukkan interaksi personal di tengah konser berskala besar.