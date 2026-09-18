Jelang Comeback Drama, Kim Ji Won Akan Tampil di “You Quiz on the Block”

JawaPos.com – Kim Ji Won jadi bintang tamu dalam program variety “You Quiz on the Block”. Kehadirannya menjadi momen yang dinantikan karena sang aktris akan berbagi cerita dalam program bincang-bincang yang dipandu Yoo Jae Suk tersebut.

Kabar mengenai penampilan Kim Ji Won pertama kali dilaporkan pada 16 September 2026. Pada hari yang sama, Kim Ji Won akan mengikuti proses rekaman “You Quiz on the Block”.

Pihak tvN kemudian mengonfirmasi bahwa sang aktris memang berpartisipasi dalam rekaman tersebut, meski tanggal penayangan episodenya masih belum ditentukan.

Kemunculan Kim Ji Won juga hadir menjelang penayangan proyek drama terbarunya, “Doctor X”.

Drama tersebut menjadi proyek akting pertamanya setelah sekitar dua tahun sejak kesuksesan “Queen of Tears”, sehingga penampilannya di “You Quiz on the Block” berpotensi menjadi kesempatan untuk membicarakan perjalanan karier serta proyek barunya.

Menurut laporan Soompi, “Doctor X” dijadwalkan tayang perdana pada 9 Oktober 2026. Sementara itu, “You Quiz on the Block” sendiri tayang secara rutin setiap Rabu di tvN.

Bagi Kim Ji Won, penampilan di “You Quiz on the Block” juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan sisi dirinya di luar karakter drama.