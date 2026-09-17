TOP Tak Berencana Kembali ke BIGBANG, Namun Grup Tetap Menggunakan Suaranya dalam Konser

JawaPos.com – TOP kembali menegaskan bahwa dirinya tidak berencana bergabung lagi dengan BIGBANG dan akan melanjutkan karier sebagai artis solo.

Dilansir dari lamanya Kbizoom pada Kamis (17/9), TOP mengatakan bahwa meskipun tidak lagi bersama grup, ia tetap memberikan dukungan kepada mantan anggota BIGBANG.

TOP sebelumnya menyatakan bahwa alasan dirinya tidak kembali ke grup adalah karena ia merasa tidak sanggup menghadapi mereka.

TOP debut bersama BIGBANG pada 2006 dan kemudian meninggalkan YG Entertainment setelah menjalani perjalanan panjang bersama grup tersebut.

Pada Mei 2023, ia secara terbuka menyatakan melalui media sosial bahwa dirinya telah meninggalkan BIGBANG dan akan memulai babak baru dalam kehidupannya.

Setelah meninggalkan grup, TOP kembali ke dunia akting melalui serial Netflix Squid Game 2 yang tayang perdana pada Desember 2024.

Sementara itu, BIGBANG tetap melanjutkan aktivitas sebagai grup yang beranggotakan G-Dragon, Taeyang, dan Daesung serta menggelar tur dunia dalam rangka memperingati 20 tahun debut mereka.

Dalam sejumlah konser tur tersebut, BIGBANG tetap membawakan lagu “Still Life” dengan rekaman suara TOP sehingga kehadirannya tetap terdengar dalam penampilan grup.