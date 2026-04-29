Sischa Widya Maharani
Rabu, 29 April 2026 | 18.33 WIB

Comeback Lagu! T.O.P Muncul ke Publik dengan Collab Bareng Nana

T.O.P muncul bersama Nana dalam konten YouTube terbarunya. (Allkpop)

 
JawaPos.com - T.O.P kembali mencuri perhatian publik dengan kemunculan terbarunya di YouTube.
 
Hal ini menandai langkah baru dalam karirnya setelah lama vakum 13 tahun dari industri musik.
 
Pada 28 April 2026, ia mengunggah video berjudul One time YouTuber TOP with NANA. Diketahui bahwa keduanya collab lagu “Crazy (Studio54)”.
 
Video tersebut mengusung konsep mukbang ASMR, dimana keduanya duduk sambil menikmati makanan seperti mie pedas dan camilan ringan.
 
Penampilan mereka juga menarik perhatian, dengan outfit olahraga hitam-putih yang serasi. T.O.P tampil dengan gaya khasnya yang dingi bahkan mengenakan kacamata renang di kepala. Sementara Nana tampil mencolok dengan wig rambut bob oranye.
 
Salah satu momen paling mencuri perhatian adalah ketika adegan dance Nana muncul di video musik. Tanpa berkata apa pun, ia langsung berdiri dan menari di depan kamera.
 
Reaksi T.O.P yang hanya tersenyum tipis semakin memperkuat chemistry keduanya yang tak biasa.
 
Dalam percakapan mereka, Nana sempat bertanya alasan dirinya dipilih untuk membintangi video musik tersebut.
 
Menjawab hal itu, T.O.P menjelaskan bahwa sejak awal ia membayangkan karakter perempuan yang misterius, klasik dan memiliki aura intens yang sulit dijelaskan.
 
Ia merasa bahwa Nana memiliki semua karakteristik tersebut dab dianggap sebagai pilihan paling tepat untuk konsep lagu tersebut.
 
Comeback ini semakin spesial karena bertepatan dengan perilisan album solo penuh pertama T.O.P berjudul ANOTHER DIMENSION yang dirilis pada 8 April 2026.
 
Album ini menjadi rilisan besar pertamanya dalam tiga tahun sejak ia keluar dari BIGBANG pada tahun 2023.
 
Tidak hanya itu, ini juga merupakan karya solo pertamanya dalam lebih dari satu dekade sejak lagu “DOOM DADA” yang dirilis pada 2013.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
