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Leni Setya Wati
Jumat, 18 September 2026 | 12.26 WIB

T.O.P Masih Beri Dukungan untuk BIGBANG Meski Fokus pada Karier Solo

T.O.P (x @pannchoa) - Image

T.O.P (x @pannchoa)

JawaPos.com – T.O.P jadi sorotan setelah untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir membicarakan BIGBANG dan para mantan rekan satu grupnya.

Rapper bernama asli Choi Seung-hyun tersebut sebelumnya diketahui semakin menjauh dari aktivitas grup setelah resmi meninggalkan BIGBANG dan memilih fokus membangun perjalanan kariernya sebagai solois.

Dalam sebuah program televisi Jepang yang meliput fan meeting “T.O.P JAPAN FANMEETING 2026 -RE:UNION-” di Yokohama pada 9 Juli lalu, T.O.P berbicara mengenai rencana kariernya.

Ia menegaskan bahwa dirinya akan terus beraktivitas sebagai penyanyi solo, tetapi di saat yang sama tetap memberikan dukungan terhadap kegiatan musik para member BIGBANG.

T.O.P juga menyampaikan bahwa dirinya akan terus mendukung dan menyemangati aktivitas serta musik para member.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya ia sempat menghapus sebagian besar jejak BIGBANG dari profilnya dan beberapa kali mengungkapkan perasaan rumit mengenai kepergiannya dari grup.

Menurut laporan allkpop, dukungan T.O.P terhadap BIGBANG sebenarnya bukan pertama kali disampaikan secara terbuka.

Dalam wawancara dengan media Korea pada Januari 2025, ia pernah menjelaskan bahwa dirinya merasa tidak dapat kembali ke grup karena tidak ingin kembali memberikan dampak buruk kepada para member.

Editor: Novia Tri Astuti
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