TOP Ungkap Akan Selalu Mendukung Aktivitas Musik Para Member BIGBANG

JawaPos.com – TOP kembali menyampaikan dukungannya kepada BIGBANG saat grup tersebut merayakan ulang tahun ke-20 dan menjalani tur dunia pertamanya dalam sembilan tahun.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Kamis (17/9), Dalam sebuah wawancara TOP mengatakan akan melanjutkan aktivitas sebagai artis solo meskipun tidak lagi tampil bersama BIGBANG.

TOP menegaskan akan selalu mendukung dan menyemangati aktivitas serta musik para anggota BIGBANG.

TOP juga mengenang masa sulit yang disebutnya sebagai babak tergelap dalam kehidupannya selama menjalani masa hiatus yang panjang.

Menurut TOP pengalaman tersebut pada akhirnya membantunya berkembang, sementara proses menciptakan musik membuatnya kembali merasakan semangat hidup dan memberinya kekuatan untuk bangkit.

TOP memulai debut bersama BIGBANG pada 2006 dan kemudian melanjutkan perjalanan di dunia hiburan setelah meninggalkan grup tersebut.

Karier TOP kembali mendapat perhatian setelah ia tampil dalam serial Netflix Squid Game 2 pada 2024. Pada April, ia juga merilis album solo penuh pertamanya berjudul TOP 1 Album TOP SPOT ANOTHER DIMENSION yang menandai babak baru dalam perjalanan musiknya sebagai artis solo.