TOP Ungkap Akan Selalu Mendukung Aktivitas Musik Para Member BIGBANG

TOP (Kbizoom)
JawaPos.com – TOP kembali menyampaikan dukungannya kepada BIGBANG saat grup tersebut merayakan ulang tahun ke-20 dan menjalani tur dunia pertamanya dalam sembilan tahun.
Dilansir dari laman Kbizoom pada Kamis (17/9), Dalam sebuah wawancara TOP mengatakan akan melanjutkan aktivitas sebagai artis solo meskipun tidak lagi tampil bersama BIGBANG.
TOP juga mengenang masa sulit yang disebutnya sebagai babak tergelap dalam kehidupannya selama menjalani masa hiatus yang panjang.
Menurut TOP pengalaman tersebut pada akhirnya membantunya berkembang, sementara proses menciptakan musik membuatnya kembali merasakan semangat hidup dan memberinya kekuatan untuk bangkit.
TOP memulai debut bersama BIGBANG pada 2006 dan kemudian melanjutkan perjalanan di dunia hiburan setelah meninggalkan grup tersebut.
Karier TOP kembali mendapat perhatian setelah ia tampil dalam serial Netflix Squid Game 2 pada 2024. Pada April, ia juga merilis album solo penuh pertamanya berjudul TOP 1 Album TOP SPOT ANOTHER DIMENSION yang menandai babak baru dalam perjalanan musiknya sebagai artis solo.
Meski berfokus pada karier solo, TOP tetap menyatakan dukungan dan apresiasinya terhadap BIGBANG serta para anggotanya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022