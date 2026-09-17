Finneas Mundur dari Tur Konser Ed Sheeran sebagai Solidaritas Dukungan Terhadap Palestina

JawaPos.com – Finneas mengumumkan pengunduran dirinya dari tur Loop Ed Sheeran sebagai bentuk solidaritas terhadap Macklemore yang dikeluarkan dari rangkaian tur tersebut.

Dilansir dari laman Variety pada Kamis (17/9), Finneas dijadwalkan menjadi penampil pembuka dalam enam konser Sheeran di Amerika Selatan pada akhir November hingga awal Desember.

Kakak dari Billie Eilish tersebut memutuskan mundur setelah Macklemore dikeluarkan karena menyampaikan dukungannya terhadap Palestina dalam dua pertunjukan di New Jersey.

Dalam unggahan di media sosial, Finneas mengatakan seniman seharusnya tidak dibungkam ketika menyuarakan dukungan terhadap kelompok yang tertindas dan menyatakan dirinya berdiri bersama Palestina serta rakyatnya.

Keputusan Finneas tersebut menyusul pengunduran diri Aaron Rowe, Lukas Graham, dan band Irlandia Beoga dari tur Loop sebagai bentuk solidaritas terhadap Macklemore.

Dengan mundurnya para penampil tersebut, rangkaian tur Ed Sheeran kini tidak memiliki penampil pendukung yang sebelumnya dijadwalkan tampil dalam sejumlah konser.

Lukas Graham mengatakan mereka tidak dapat membicarakan perang dan korban sipil kepada publik sambil tetap melanjutkan tur dalam situasi seperti sekarang.

Macklemore dikeluarkan dari tur setelah menyampaikan seruan untuk membebaskan Palestina ketika tampil di MetLife Stadium, New Jersey, pada 4 dan 5 September.

Setelah keputusan tersebut, Macklemore menuduh miliarder Robert Kraft berperan dalam kepergiannya dengan menggalang pemilik stadion lain untuk menolak penampilannya, sementara Kraft belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut.