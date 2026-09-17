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Risma Azzah Fatin
Jumat, 18 September 2026 | 03.12 WIB

Macklemore Berdonasi untuk Palestina Sebesar Rp 17 Miliar dari Tur Konser Ed Sheeran

Macklemore (Variety) - Image

Macklemore (Variety)

JawaPos.com – Macklemore mengumumkan akan menyumbangkan seluruh penghasilan bersih sebesar USD 1 juta atau sekitar Rp17,71 miliar yang diterimanya dari tur Ed Sheeran, Loop Tour, kepada enam organisasi yang mendukung masyarakat Palestina.

Dilansir dari laman Variety pada Kamis (17/9),Pengumuman tersebut disampaikan setelah Macklemore dikeluarkan dari tur Sheeran menyusul pernyataan dukungannya terhadap Palestina dalam penampilannya di MetLife Stadium, New Jersey, pada awal September.

Macklemore juga mengajak pemilik New England Patriots, Robert Kraft, untuk memberikan donasi dengan jumlah yang sama.

Dalam pernyataannya di media sosial, Macklemore mengatakan dana tersebut akan disalurkan kepada Palestine Children’s Relief Fund, Heal Palestine, Gaza Soup Kitchen, Medical Aid for Palestinians, UNRWA USA National Committee, dan Anera.

Macklemore mengatakan ingin mengarahkan perhatian publik kepada masyarakat Palestina serta tenaga medis, jurnalis, pekerja bantuan, dan aktivis yang terdampak konflik.

Perwakilan Kraft disebut menolak memberikan komentar mengenai permintaan Macklemore untuk menyamai donasi tersebut.

Pengumuman donasi itu muncul di tengah kontroversi mengenai keluarnya Macklemore dari Loop Tour, setelah ia menyampaikan seruan untuk membebaskan Palestina dalam penampilannya.

Ed Sheeran sebelumnya mengatakan keputusan mengeluarkan Macklemore dibuat oleh promotor dan pihak terkait tempat pertunjukan, sementara sejumlah artis pendukung, termasuk Finneas, Aaron Rowe, Lukas Graham, dan Beoga, kemudian mengundurkan diri dari sisa tur.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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