PINK Buka Suara Usai Mengkritik Tindakan Macklemore dalam Menyerukan Pembebasan Palestina

Penyanyi PINK (Instagram @pink_fanclub)
JawaPos.com – Bintang pop Amerika Serikat Pink mengkritik rapper Macklemore setelah musisi tersebut menyerukan “pembebasan Palestina” saat tampil di Stadion MetLife, New Jersey.
Dilansir dari laman Independent pada Selasa (15/9), Macklemore menjadi penampil pembuka dalam konser Ed Sheeran dan menyampaikan dukungan kepada masyarakat Gaza serta Tepi Barat di tengah konflik dengan Israel.
Pernyataan tersebut kemudian memicu petisi yang meminta Macklemore dikeluarkan dari sisa jadwal tur, sementara Pink turut menuai kecaman setelah membagikan unggahan yang mengkritik pernyataan sang rapper.
Pink kemudian menjelaskan bahwa unggahan yang dibagikannya memuat pernyataan yang bukan ditulis olehnya dan mengakui bahwa dirinya bertindak terburu-buru di media sosial.
Penyanyi tersebut mengatakan kritiknya berkaitan dengan penampilan Macklemore sebelumnya yang menurutnya menggunakan atribut yang dianggap menyinggung masyarakat Yahudi, serta pidatonya di hadapan penonton di Stadion MetLife.
Pink menegaskan bahwa dirinya tidak menyerukan pembungkaman terhadap Macklemore, tetapi ingin menyampaikan kekhawatirannya sebagai seorang ibu Yahudi ketika pernyataan tersebut disampaikan di hadapan banyak penonton.
Pink juga menegaskan bahwa dirinya tidak berbicara mewakili Israel atau pemerintah mana pun dan tetap meyakini bahwa Palestina berhak memiliki masa depan yang menghormati kemanusiaan serta aspirasi mereka.
Pink mengatakan masyarakat tidak harus menyetujui pandangannya, tetapi berharap keluarga Yahudi, Muslim, Palestina, dan Israel dapat merasa aman serta tidak menjadi sasaran di sebuah konser.
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Jawa Pos
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