7 C-Drama yang Wajib Masuk Watchlist Setelah Nonton “The Early Spring” 

The early spring (x @soompi)

JawaPos.com – Popularitas “The Early Spring” membuat chemistry antara Jing Bo Ran sebagai Luke dan Sun Qian sebagai Flora begitu membekas bagi penonton.

Drama ini tidak hanya menghadirkan kisah cinta, tetapi juga memperlihatkan bagaimana dua orang dengan ambisi dan kepribadian berbeda berusaha mempertahankan hubungan di tengah persaingan dunia kerja.

Jika kamu masih mencari tontonan dengan nuansa romansa modern, hubungan penuh tarik-ulur, dan karakter yang sama-sama memiliki tujuan hidup, ada sejumlah C-Drama yang bisa masuk daftar tontonan berikutnya.

Berikut tujuh judul yang direkomendasikan Soompi untuk penggemar “The Early Spring”.

1. “Love’s Ambition” “Love’s Ambition” mengikuti Xu Yan, seorang pembawa acara televisi ambisius yang kehidupannya mulai berubah setelah menjalin hubungan dengan Shen Hao Ming, seorang profesional investasi.

Hubungan yang awalnya terlihat sempurna perlahan menghadapi masalah karena keduanya memiliki pandangan berbeda tentang cinta, ambisi, kemandirian, dan pernikahan.

Drama ini cocok bagi penonton yang menikmati konflik antara karier dan hubungan asmara. Perjalanan Xu Yan dan Hao Ming juga memperlihatkan bagaimana dua orang dewasa berusaha mempertahankan jati diri tanpa kehilangan hubungan yang mereka bangun.

2. “Lighter and Princess” Bagi yang menyukai romansa dengan konflik emosional yang lebih intens, “Lighter and Princess” bisa menjadi pilihan.

Ceritanya berpusat pada Li Xun, seorang jenius pemrograman yang dikenal arogan, dan Zhu Yun, mahasiswa cerdas yang memiliki tekad kuat.

Hubungan keduanya berkembang dari masa kuliah hingga dunia profesional. Namun, pengkhianatan dan sebuah tragedi membuat mereka berpisah sebelum akhirnya dipertemukan kembali beberapa tahun kemudian.

Kisah cinta mereka kemudian berkembang menjadi perjalanan tentang pengorbanan, kesempatan kedua, dan perjuangan membangun masa depan bersama.

3. “Will Love in Spring” “Will Love in Spring” menghadirkan kisah dua orang yang menjalani kehidupan dengan jalan berbeda.

Chen Mai Dong bekerja sebagai perias jenazah setelah meninggalkan masa mudanya yang penuh pemberontakan, sedangkan Zhuang Jie merupakan seorang tenaga penjualan medis yang sukses dan tidak membiarkan disabilitas akibat kecelakaan masa kecil menentukan hidupnya.