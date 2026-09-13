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Aulia Ramadhani
Minggu, 13 September 2026 | 16.56 WIB

Park Bo Gum, Kim You Jung, Chae Soo Bin, dan Kwak Dong Yeon Reuni Drama Love Again in the Moonlight

Park Bo Gum, Kim You Jung, Jin Young, Chae Soo Bin, dan Kwak Dong Yeon. Sumber foto: Soompi - Image

Park Bo Gum, Kim You Jung, Jin Young, Chae Soo Bin, dan Kwak Dong Yeon. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Belakangan ini, acara perayaan drama Love Again in the Moonlight (terjemahan harfiah) telah merilis teaser keduanya, yang menampilkan Park Bo Gum, Kim You Jung, Jin Young

Dikutip dari Soompi, Minggu (13/9), acara varietas spesial untuk memperingati ulang tahun ke-10 drama Love in the Moonlight ini semakin ditunggu penggemar.

Nantinya, acara seru ini akan menghadirkan perjalanan lima aktor tersebut saat mereka berlibur bersama selama dua hari satu malam.

Dalam teaser, Kwak Dong Yeon terlihat sebagai sosok usil yang suka membuat kehebohan, mengerahkan segala upaya untuk menggoda rekan-rekan sesama pemainnya.

Kemudian Kim You Jung, si bungsu yang cerdas, sepenuhnya menunjukkan sisi maknae (anggota termuda)  lucunya di hadapan rekan-rekannya yang lebih tua.

Keduanya juga memancing tawa lewat interaksi lincah yang mirip dengan pertengkaran lucu antara kakak-adik di kehidupan nyata.

Di sisi lain, Jin Young memperlihatkan sisi tak terduga dirinya sebagai kakak tertua yang penakut, yang selalu merasa khawatir akan hantu.

Sementara itu, Chae Soo Bin mengejutkan semua orang dengan teriakan tak terduga di balik penampilannya yang polos dan lembut.

Park Bo Gum mengenang, "Setiap kali kami berkumpul, rasanya seperti sedang berada di ruang kelas," sementara Kwak Dong Yeon berkata, "Mengapa kita berlima jadi begitu kekanak-kanakan setiap kali berkumpul?"

Park Bo Gum kemudian menggenggam tangan Kim You Jung, episode pertama tayang pada 16 September pukul 20.30. KST, diikuti oleh episode kedua tanggal 23 September pukul 21.00 KST.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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